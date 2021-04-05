Пять низководных мостов затопило в Нижегородской области

Пять низководных автомобильных мостов затопило в Нижегородской области к 5 апреля из-за подъема уровня воды в реках, сообщили в региональном управлении МЧС. Жилые дома в зону затопления не попадают, эвакуация жителей не требуется.

Мосты затопило в селах Соболево и Никольском Гагинского района, в Кудьме Кстовского района, в селе Заречном и деревне Макарьевке Арзамасского района. Автомобильное сообщение не нарушено, организовано движение по объездным дорогам.

Как ранее сообщалось, этой весной ожидается в регионе ожидается сильное половодье, так как запасы воды в снежном покрове превышают норму на 22-40%. Подтопление территорий жилых домов ожидается в 18 районах Нижегородской области и местами в Нижнем Новгороде.

Анастасия Еремина