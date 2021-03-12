Подтопление жилых домов прогнозируют в 19 районах Нижегородской области

Запасы воды в снежном покрове превышают норму на 22-40%, по предварительным данным Верхне-Волжского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. В связи с этим в регионе ожидается сильное половодье, пишет «Время Н» со ссылкой на департамент региональной безопасности. Максимальный уровень воды в Оке может подняться на метр выше нормы, на Ветлуге – на 50 см.

Затопление придомовых территорий и жилых домов ожидают в 19 районах Нижегородской области: на Бору, в Перевозске, Выксе, Навашинском округе, Первомайске, Семеновском округе и Шахунье, в Уренском, Бутурлинском, Вадском и Дивеевском округах, в Краснобаковском, Воскресенском, Большеболдинском, Ветлужском, Гагинском, Лукояновском и Шатковском районах. Также в зону затопления попадут дачные участки Сормовского, Автозаводского, Ленинского, Канавинского и Московского районов Нижнего Новгорода.

В случае сильного затопления местных жителей будут эвакуировать. Для размещения нижегородцев имеются 166 пунктов временного размещения вместимостью более 47,7 тыс. граждан. Для вывоза людей готовы 544 машины и 148 лодок.

Как ранее писал “Ъ-Привольже”, для борьбы с половодьем в Нижегородской области организовано временное военное подразделение. В его состав вошли специалисты инженерной, медицинской служб и материально-технического обеспечения.