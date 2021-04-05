Минпромторг отрицает дефицит машин в автосалонах

Глава Минпромторга России Денис Мантуров считает, что ситуация с нехваткой автомобилей в российских дилерских центрах носит штатный характер. По его словам, проблемы нехватки не фиксируется, наблюдается повышенный спрос на определенные модели. Ранее источники “Ъ” сообщили о нехватке машин Toyota, BMW и Mercedes-Benz.

«Говорить о том, что есть какой-то дефицит,— это неправильно, он бывает всегда по каким-то моделям и категориям автомобилей. Всегда бывает, условно говоря, повышенный спрос, и дилер, который отвечает за реализацию той или иной продукции, должен прогнозировать, что интересно сегодня потребителю, и формировать заранее таким образом заказ»,— сказал господин Мантуров журналистам (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что производители автомобилей также анализируют рынок, но ситуация зависит от «дилеров, которые находятся на местах». «Это штатная абсолютно ситуация (с дефицитом.—“Ъ”), ну а то, что потребление растет,— это очень хорошо, значит, экономика восстанавливается»,— сказал министр.

Ранее источники “Ъ” среди дилеров сообщили о снижении доступности машин. Участники авторынка считают, что в ближайшие месяцы пострадает и спрос, покупатели будут отказываться от покупок из-за роста цен. В марте рынок легковых и легких коммерческих автомобилей упал примерно на 6%.

Подробнее о продажах автомобилей — в материале “Ъ” «Дефицит догнал авторынок».