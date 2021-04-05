Экс-сотрудник ГСУ СК в Петербурге арестован по делу о краже

Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление об аресте бывшего руководителя финансово-экономического отдела ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу до 17 мая. Дмитрий Ковальчук обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

В пресс-службе уточнили, что под стражу Ковальчук был заключен еще 19 марта, однако о его задержании ранее информации не было.

По предварительным данным, Ковальчук в период с 04 июня 2013 по 11 января 2021 годы, являясь руководителем отдела ГСУ СК РФ по городу, с корыстной целью, похитил денежные средства в особо крупном размере, признанные вещественными доказательствами в порядке ст. 81 УПК РФ, а также денежные средства, на которые в порядке ст. 115 УПК РФ наложен арест по уголовным делам, находящимся в производстве. Средства он потратил.