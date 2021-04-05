Самая высокая убыль населения за три года зафиксирована в Тамбовской и Магаданской областях

Прирост населения в Севастополе в 2018–2020 годах составил 16,8%, говорится в исследовании «РИА Новости». Самая высокая убыль населения зарегистрирована в Тамбовской, Магаданской областях и в Еврейской автономной области.

За три года население России сократилось на 711 тыс. человек или на 0,5%. Основное влияние на рейтинг оказал 2020 год с пандемией коронавируса. Убыль населения выросла в 18 раз по сравнению с 2019 годом, смертность выросла на 18%, передает «РИА Новости».

Лидеры по приросту населения:

Севастополь — 16,8%,

Ингушетия — 5,6%,

Ленинградская область — 4,3%,

Чечня — 4,2%,

Тюменская область — 3%.

За три года прирост наблюдался в 21 регионе. В семи из них он объясняется естественными причинами и миграцией, еще в семи — только естественными причинами и еще в семи — только миграцией.

Лидеры по убыли населения:

Тамбовская область — 3,8%,

Магаданская область — 3,5%,

Еврейская автономная область — 3,4%,

Коми — 3,2%,

Мордовия — 3,2%.

Также выше 3% убыль населения в Курганской и Пензенской областях. В Орловской, Тверской и Смоленской областях показатель находится на уровне 3%.

По итогам 2020 года Россия продемонстрировала рекордную убыль населения — причиной этому стала повышенная смертность из-за эпидемии коронавируса и снижение как рождаемости, так и миграционного прироста. В 2020 году в РФ умерло 2,1 млн человек, это на 0,3 млн человек больше, чем в 2019 году. Показатель смертности на 1 тыс. человек увеличился с 12,3 до 14,5, или на 17,9%.

Подробнее — в материале “Ъ” «Что естественно, то убыльно».