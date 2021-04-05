Обанкротился застройщик «Строитель Белогорья»

Арбитражный суд Белгородской области признал банкротом местного застройщика АО «Инвестиционная компания "Строитель Белогорья"». В отношении компании на шесть месяцев открыто конкурсное производство — финальная стадия процедуры банкротства, предусматривающая ликвидацию юрлица и распродажу активов. Об этом сообщается в картотеке арбитража.

Московский индустриальный банк (МИнБ, проходит процедуру санации) обратился с иском о банкротстве застройщика в сентябре 2020 года из-за долга в 872,85 млн руб.

Конкурсным управляющим утвержден Александр Серебрянский из СРО «Дело». Итоги конкурсного производства суд намерен рассмотреть 20 сентября.

По данным департамента строительства и транспорта Белгородской области, «Строитель Белогорья» на осень 2020-го являлся действующей компанией и входил в реестр застройщиков многоквартирного жилья в регионе. Компания построила в 2017 году 11-этажный дом площадью 11,38 тыс. кв. м с паркингом на Свято-Троицком бульваре, 38. Она также строит жилой комплекс на 12 тыс. кв. м из двух секций по 12 этажей на улице Пушкина, 20 и 20А.

По данным Kartoteka.ru, АО «Инвестиционная компания "Строитель Белогорья"» зарегистрировано в 2012 году. Уставный капитал — 10,01 млн руб. Основной вид деятельности — подготовка к продаже собственного недвижимого имущества. Директором выступает Денис Бояркин. 100% акций принадлежат Дмитрию Мальцеву, владеющего также бизнесом в сфере общественного питания и производства продуктов в Чечне. В 2019 году «Строитель Белогорья» получил 97,21 млн руб. убытков (138,86 млн руб. годом ранее) при выручке в 39,38 млн руб. (135,27 млн руб. в 2018-м).

Сергей Калашников