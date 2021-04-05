14,2 тысячи составило в феврале число смертных случаев от COVID-19, в которых коронавирус стал основной причиной смерти, сообщил в пятницу Росстат. По уточненным данным ведомства, в январе вирус был основной причиной смерти 22,7 тыс. человек. Таким образом, этот показатель сократился на 38% (февраль был на три дня короче января). В феврале еще в 2,4 тыс. случаев коронавирус предполагается как основная причина смерти, но требуются дополнительные медицинские исследования, смертельные осложнения вирус вызвал у 1,95 тыс. человек, а в 5,8 тыс. случаев он не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений. Росстат отмечает, что число смертей снизилось в каждой из четырех названных групп.