Нашла Петровская коса на камень

Проект развития Речного яхт-клуба профсоюзов на Петровском острове предложено представить губернатору Александру Беглову. Таков итог рабочей встречи между представителями Смольного и владельцами яхт-клуба, состоявшейся в конце прошлой недели. Город несколько лет пытается отвоевать себе данную территорию, объясняя это необходимостью ее благоустройства, но предлагает условия, неприемлемые с точки зрения профсоюзов. Совещание, по мнению руководства яхт-клуба, помогло сдвинуть многолетний процесс с мертвой точки. Эксперты уверены, что город пока не решается провести «силовой захват».

Первого апреля на территории Речного яхт-клуба профсоюзов прошло выездное совещание при участии вице-губернатора Бориса Пиотровского, председателя комитета по физической культуре и спорту Антона Шантыря и других чиновников Смольного. На нем обсуждалась дальнейшая судьба принадлежащего городу участка 12,8 га, находящегося в безвозмездном и бессрочном пользовании Ленинградского отделения Федерации профсоюзов (ЛФПР) по договору со городом. Расторгнуть его можно только в случае обнаружения нарушений. Именно по этой причине, как утверждают в яхт-клубе, у них проходят регулярные проверки — более 20 в год.

Перед совещанием чиновники провели обход территории, которую глава спорткомитета Антон Шантырь назвал «неухоженной». Он обратил внимание на необходимость ее благоустройства, что и предлагает сделать его ведомство в случае возврата «профсоюзной» земли под управление города. Ранее спорткомитет предлагал руководству яхт-клуба выкупить расположенные на ней здания, находящиеся в собственности ЛФПР, за 250–310 млн рублей. Однако потенциальные партнеры с этим не согласились, оценив свое имущество гораздо выше. Также господин Шантырь выразил обеспокоенность, что на данной территории может появиться жилой комплекс наподобие «Петровской доминанты», который сейчас возводит «Эталон ЛенСпецСМУ». Аргументируя свою позицию, он отметил, что участок, на котором реализуется проект, ранее принадлежал профсоюзам. Вместе с тем на месте «Петровской доминанты» до 2018 года располагалась судостроительная верфь, которая никогда не была частью «профсоюзного» земельного участка.

В ходе совещания руководство яхт-клуба представило концепцию развития территории, которая предусматривает строительство гостиницы, расширение эллингов и ряда других пристроек. Однако, по их словам, реализации идеи мешает городской закон о ЗНОП, к которым относится 5 из 12,8 га, что не позволяет увеличить площади ряда имеющихся сооружений и построить новые. Глава Петроградского района Иван Громов, комментируя проект, заявил, что исключение из ЗНОП невозможно, так как ранее он лично лоббировал принятие соответствующего решения в ЗакСе для недопущения коммерческой застройки на Петровской косе.

При этом представители яхт-клуба заявили, что коммерция является важной составляющей намеченного проекта ввиду того, что денег из бюджета города ЛФПР не получает и им необходим заработок для содержания территорий и ухода за флотом. Они предложили соотношение коммерческих и некоммерческих объектов в соотношении 29% на 71%. Вице-губернатора Бориса Пиотровского такой вариант удовлетворил, и он порекомендовал яхт-клубу направить свои проектные разработки на рассмотрение губернатора Александра Беглова. Для будущих работ на данной территории руководство профсоюзов уже нашло инвестора, но при этом раскрывать его имя не стало.

В защиту своего проекта представители профсоюзов также упомянули свою социальную функцию: на территории яхт-клуба занимаются спортсмены межвузовского студенческого яхтенного клуба, который возглавляет директор яхт-клуба профсоюзов Вадим Епишин. Пока в объединение входят только два университета — имени Лесгафта и Государственный морской технический.

Юлия Масленникова, исполняющая обязанности директора Речного яхт-клуба, считает, что совещание сдвинуло переговоры с мертвой точки. «Что касается обвинений в застройке: если мы получим разрешения на реконструкцию с конкретными видами объектов, то другие у нас там просто не примут»,— отметила она.

Глава Ленинградской федерации профсоюзов Владимир Дербин отметил, что спорткомитет уже давно пытается присвоить землю. «Позиция спорткомитета остается неизменной последние несколько лет, несмотря на смену руководства. Мне кажется, это не их позиция. Методы убеждения остаются теми же: бесконечные проверки. Кроме писем, мы пока никаких проектов не получали. При этом все, что хочет делать комитет,— все идет за счет средств налогоплательщиков. Что касается коммерции, то у нас в плане предусмотрена только гостиница, но нам же нужно на чем-то зарабатывать, чтобы содержать клуб. Город нам средств не дает. При этом сам он на территориях, за которые он непосредственно несет ответственность, никаких работ не проводит. Набережная, например, не ремонтировалась 40 лет»,— рассказал Владимир Дербин.

«На данный момент каких-либо рациональных оснований для изъятия земли у яхт-клуба я не вижу, однако учитывая, что он уже на протяжении многих лет является лакомым кусочком для многих застройщиков, расслабляться не стоит»,— говорит Павел Балюк, советник Grata International. По словам Дарьи Филиной, партнера юридической компании Legal to Business, исходя из информационного фона вокруг яхт-клуба можно предположить, что власти города пытаются использовать последнее основание для прекращения права клуба на использование участка, но (в силу каких-то причин) пока не решаются на принудительное изъятие.

Вместе с тем есть и те, кто разделяет позицию по возврату городу территории яхт-клуба, замечая, что это ускорит развитие парадной гавани Петербурга. «Спорткомитет действует очень последовательно. Для развития данной территории требуются инвестиции в размере 2–3 млрд рублей. Так как фактически это будет социальный проект, обычным коммерческим структурам это вряд ли будет интересно из-за очень низкой доходности. У города таких средств нет, поэтому сюда должен прийти институциональный инвестор и уже в рамках, например, концессионного соглашения со Смольным, проводить необходимую работу»,— рассуждает командор Яхт-клуба Санкт-Петербурга Владимир Любомиров.

Олег Дилимбетов, Мария Кузнецова