Реформу транспорта дотянут до жары

Администрация Петербурга снова откладывает конкурсы на маршруты общественного транспорта для перевозчиков — теперь на лето 2021 года, за год до вступления изменений в систему работы автобусов в Петербурге. Впрочем, некоторые собеседники “Ъ” отмечают, что за два месяца комитету по транспорту, отвечающему за реформу, потребуется внести коррективы в маршрутную сеть, утвердить их, обосновать финансирование, а сроки, исходя из предыдущего опыта, уже не раз срывались. По данным “Ъ”, участникам рынка предложат 20 лотов, причем цена крупных может достигать 15–20 млрд рублей.

За прошедший март комитет по транспорту, рассчитывавший провести конкурсы в первом квартале 2021 года, так и не объявил аукционы. Это связано с затянувшимся процессом подготовки одного из внутренних документов — комплексной схемы организации транспортного обслуживания (КСОТ). По словам источников “Ъ”, документ разработан, но не утвержден. Комитет планирует объявить конкурсы на транспортное обслуживание в июне, уверяет собеседник “Ъ” в ведомстве. Если не будет возражений со стороны антимонопольной службы, то подписать договоры намерены до 31 июля.

Реформу общественного транспорта уже отложили с середины 2020-го на 2022 год на фоне экономической ситуации из-за пандемии коронавируса. Изменения предполагают перевод всех «коммерческих» маршруток на социальный тариф, позволяющий пользоваться льготами на любом транспорте Петербурга. Частные транспортные компании будут участвовать в конкурсе на право заключения договоров в течение последующих шести лет. Ряд маршрутов при этом планируют оптимизировать, сократив или изменив путь следования автобуса. По новым госконтрактам перевозчикам необходимо закупить современную технику с кондиционерами и низким полом. Поставка составит около 2,7 тыс. единиц техники разного размера (1,7 тыс. больших и около 1 тыс. средних автобусов). Также власти анонсировали переход на новую модель оплаты работы перевозчиков: выручку за проезд Смольный заберет себе, а компаниям заплатит за километры транспортной работы (брутто-контракт). Плата в среднем составит от 160 до 180 рублей за километр.

По данным “Ъ”, вместо 42 лотов Смольный планирует разыграть 20 — по десять крупных и меньших по цене контрактов. В крупные включена закупка от 150 до 300 машин, в средние — от 20 до 50 машин, говорит источник “Ъ”. По грубой оценке, подчеркивает он, большие лоты достигают 15–20 млрд рублей. Однако расчеты комитета еще будут уточняться: последний раз их обсуждали в 2019 году, с тех пор необходимо откорректировать стоимость подвижного состава, топлива, рабочей силы. Существенно сократить начальную максимальную цену контракта (НМЦК) могло бы требование по переходу на газомоторное топливо, оно дешевле. Впрочем, отмечает собеседник “Ъ”, этот вопрос детально не прорабатывался.

По расчетам комитета по транспорту, опубликованным в январе 2020 года, в период с 2020-го по 2026 год на реформу из бюджета города будет выделено более 177 млрд рублей. Эта стоимость складывается из расчетов по выплатам перевозчикам. Проектом бюджета на 2022 год предусмотрено финансирование в объеме 12,3 млрд рублей, на 2023 год — 24,5 млрд рублей. Источник “Ъ” в финансовом блоке ожидает корректировки этих цифр.

В Петербурге работают 17 перевозчиков, крупнейшие по доле рынка — частные ОАО «Третий парк», ООО «Петербургская транспортная компания» и ООО «Питеравто». Участники рынка в разговоре с „Ъ" отмечают, что сейчас модель реформы оказалась практически той, с которой все начиналось. Если бы автобусов было больше, то интервал движения сократился бы, подчеркивают они, но на их количество влияет ограниченный размер городского бюджета.

Яна Войцеховская