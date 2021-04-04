В Петербурге построят два государственных приюта для животных

В Петербурге будут построены два государственных приюта для бездомных животных. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Определены три земельных участка в Колпинском, Пушкинском и Красногвардейском районах, где они могут быть построены. Районные администрации прорабатывают вопросы по их оформлению и подготовке к строительству.

В настоящее время в городе насчитывается 17 приютов. Все они частные и содержатся за счет пожертвований и волонтеров. В приютах содержатся около 2 тыс. собак и 5 тыс. кошек.