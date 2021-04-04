Росавиация не ожидает скачка цен на авиабилеты по мере возобновления приостановленных из-за пандемии рейсов за рубеж, заявил глава ведомства Александр Нерадько в интервью «Российской газете».

«Шаг за шагом мы возобновляем полеты за рубеж. Это положительно сказывается на операционной деятельности авиаперевозчиков, так что скачкообразного изменения тарифов на перевозки не ожидается»,— сказал господин Нерадько.

В то же время перед высоким летним сезоном цены на перелеты могут повыситься, добавил он. «Скоро лето, традиционно прогнозируется сезонное увеличение спроса на авиабилеты по наиболее популярным курортным и туристическим направлениям, сопровождающееся незначительным увеличением стоимости авиабилетов. По данным авиакомпаний, прошедшие продажи на апрель—июнь 2021 года в среднем на 7% ниже, чем в аналогичном периоде 2019 года. Напомню, летом прошлого года было значительное снижение цен»,— заявил глава Росавиации.

Кроме того, ведомство предложило продлить программу субсидирования авиакомпаний на фоне ограничений из-за COVID-19, рассказал господин Нерадько. «Пока сохраняются ограничения на международные авиаперевозки и действуют ограничения по въезду в иностранные государства. Росавиация предлагает возобновить субсидирование российских авиакомпаний для частичной компенсации их постоянных расходов, в основном на оплату труда авиаперсонала»,— сообщил он. По словам чиновника, распределять субсидии предлагается из расчета 685 руб. за каждого «потерянного» из-за ограничений пассажира.

В начале апреля газета «Известия» сообщила со ссылкой на данные агрегаторов для путешественников о росте цен на авиабилеты в некоторые города страны с вылетом в апреле—июне на 15–120% по сравнению с 2019 годом. Минтранс России не подтвердил информацию о росте цен. Пресс-служба министерства уточнила, что цены на билеты по некоторым направлениям снизились.

Также эксперты по кибербезопасности в конце марта зафиксировали рост числа фейковых сайтов по продаже авиабилетов. Многие сайты не имитируют популярные бренды, а выдают себя за новые сервисы.

Подробнее о поддельных сайтах по продаже авиабилетов — в материале “Ъ” «Открыта регистрация на фейк».