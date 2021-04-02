Минтранс отрицает подорожание авиабилетов

Минтранс России не подтвердил информацию о росте цен на авиабилеты, о котором ранее сообщили «Известия» со ссылкой на данные агрегаторов для путешественников. Пресс-служба министерства уточнила, что по некоторым направлениям цены на билеты снизились.

«Информация, представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел. Мы отмечаем уменьшение цен по целому ряду направлений в России»,— заявил Минтранс (цитата по «РИА Новости»).

Ранее газета «Известия» сообщила о росте цен на авиабилеты в некоторые города страны с вылетом в апреле—июне на 15–120% по сравнению с 2019 годом. Издание ссылалось на данные сервисов Aviasales, Tutu.ru, Кupibilet и OneTwoTrip. Больше всего подорожали билеты из Москвы в Набережные Челны, Томск, Нижнекамск, Чебоксары.

В начале марта также сообщалось о росте цен билеты за рубеж. По данным Biletix и Aviasales, средняя стоимость перелета за рубеж увеличилась на 39,5% по сравнению с ценами 2019 года. Причиной этого стало ограниченное число доступных для россиян зарубежных стран и авиарейсов. При этом эксперты по кибербезопасности зафиксировали рост числа фейковых сайтов по продаже авиабилетов. Многие сайты не имитируют популярные бренды, а выдают себя за новые сервисы.

Подробнее о поддельных сайтах по продаже авиабилетов — в материале “Ъ” «Открыта регистрация на фейк».