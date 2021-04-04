ОБСЕ зафиксировала 10-кратный рост числа нарушений перемирия в Луганской области

Количество нарушений режима прекращения огня в Луганской области возросло более чем в 10 раз, следует из отчета Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«В Луганской области миссия зафиксировала 427 нарушений режима прекращения огня, включая 58 взрывов. За предыдущий отчетный период зафиксировано 31 нарушение»,— говорится в документе от 3 апреля. В Донецкой области СММ зафиксировала 594 нарушения режима прекращения огня. В отчете за 2 апреля говорится о 225 нарушениях.

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что СММ ОБСЕ не указала в отчете применение Киевом артиллерии при обстреле территории. «СММ не фиксирует и не пишет, что именно в этот день вооруженные формирования Украины впервые за период "тишины" использовали против ЛНР тяжелую артиллерию — пушки 122 мм, чего не происходит без санкции высшего военного начальства Украины»,— заявил «РИА Новости» господин Мирошник.

Ранее Киев предложил принять на уровне «нормандской четверки» заявление о возврате к полному прекращению огня в Донбассе. Договоренность о бессрочном перемирии была достигнута переговорщиками контактной группы 22 июля прошлого года. На какое-то время перемирие в зоне конфликта наступило. Но затем режим прекращения огня был нарушен.

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