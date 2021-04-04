В Волковском театре Ярославля прошла премьера спектакля «Циолковский»

В Ярославле в государственном академическом театре драмы имени Федора Волкова 3 апреля состоялась премьера спектакля-оратории «Циолковский», посвященный жизни великого русского ученого Константина Эдуардовича Циолковского, который, несмотря на глухоту, бедность, непонимание коллегами его идей, всю жизнь упорно шел к цели.

Спектакль поставил театральный режиссер Борис Павлович, который работает с крупнейшими театрами страны. Роль Циолковского исполняет Илья Варанкин.

«Театр интересуют фигуры драматические, а еще лучше — трагические, где максимально присутствует натяжение, невозможность, конфликты, непримиримое противоречие. Самое удивительное в Циолковском то, что он продолжает работать, когда у него не получается, его не признают, нет ни одного подтверждения, что его работы приведут к результату. Мы-то с вами приходим в зрительный зал в XXI веке и понимаем, что мы давно в космосе. А на сцене жизнь человека, которому никто не верит, что полететь в космос реально»,— цитирует ТАСС слова господина Павловича после премьеры.

Алла Чижова