Выходец из России возглавил разработку беспилотных автомобилей в Google

Разработчик беспилотных автомобилей Waymo, который входит в Alphabet Inc, объявил об уходе в отставку его генерального директора Джона Крафчика, возглавлявшего компанию с ее основания в течение пяти лет. Теперь у Waymo будет два генеральных директора: один из основателей проекта Дмитрий Долгов, занимавший ранее пост технического директора компании, и Такедра Мавакана, которая до этого была операционным директором Waymo. Как сообщается, господин Крафчик сам принял решение об уходе со своего поста и продолжит консультировать руководство Waymo в дальнейшем.

Проект по разработке беспилотных автомобилей был запущен в Google в 2009 году. В 2016 году проект был выделен в отдельную компанию Waymo, ее главой стал Джон Крафчик, до этого долгие годы работавший в автоиндустрии, в том числе в компаниях Ford и Hyundai. Дмитрий Долгов, выходец из России и выпускник МФТИ, а ныне гражданин США, был одним из инженеров, работавших в проекте с самого начала. Госпожа Мавакана до прихода в Waymo была топ-менеджером Yahoo! и eBay, отвечающим за взаимодействие с государственными органами и регуляторами.

На посту главы Waymo Джон Крафчик активно сотрудничал с автопроизводителями, в том числе с Chrysler, Jaguar и Renault-Nissan. Как пишет The Wall Street Journal, он всегда старался демонстрировать, что его компания не конкурирует с игроками этого рынка, потому что разрабатывает скорее не автомобиль, а роботизированного водителя для него. Среди последних успехов компании — запуск в феврале беспилотного такси в тестовом режиме в Сан-Франциско. «Он, по сути, превратил Waymo в настоящую компанию. Они не достигли некоторых своих целей развития, но этого не сделал никто. Он превратил то, что было проектно-исследовательской программой, в коммерческую деятельность»,— говорит о Джоне Крафчике автомобильный аналитик Gartner Майк Рамзи.

Однако за те пять лет, которые господин Крафчик занимал свой пост, стало понятно, что создание и прежде всего реальное использование на обычных дорогах беспилотного автомобиля потребует намного больше времени, чем казалось раньше. «Если вы посмотрите на последние полтора года, вы увидите среди почти всех компаний, занимающихся разработкой беспилотных автомобилей, рост понимания, что это намного более сложная проблема, чем мы думали,— отмечает аналитик компании Guidehouse Insights Сэм Абулсамид.— Не так давно люди прогнозировали, что к 2020 году у нас повсюду будут роботакси».

Яна Рождественская