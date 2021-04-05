По собственному нежеланию

«Зенит» объявил о том, что спортивный директор клуба Хавьер Рибалта покидает свой пост. Контракт испанца истекает летом, но он попросил отпустить его раньше, чтобы уладить дела по устройству на новую работу. Это говорит о том, что в последнее время Рибалта не оказывал решающего влияния на деятельность «Зенита». И в целом его функции в Петербурге свелись к тому, чем занимаются обычно селекционеры: покупка и продажа игроков. С учетом, конечно, специфики клуба, в котором он работал.

Рибалта был назначен на пост спортивного директора «Зенита» летом 2018 года, по окончании чемпионата мира по футболу, состоявшегося в России. Преподносилось это назначение как громкая удача: до этого Рибалта, родившийся в Каталонии, работал скаутом «Манчестер Юнайтед», еще раньше — в течение пяти лет трудился на аналогичной должности в «Ювентусе».

В «Зените» хотели вырастить своего спортивного директора. Это была идея тогдашнего президента «Зенита» Сергея Фурсенко. Для этого на административную должность пригласили Вячеслава Малафеева, бывшего вратаря. Но он быстро не нашел общего языка ни с действующими футболистами (неуклюже комментировал перевод в «Зенит»-2 Артема Дзюбы и Олега Шатова, которые были не нужны тренеру Роберто Манчини), ни с бывшими, кого можно было приглашать на работу в «Зенит». Малафеев покинул клуб весной 2020 года, Сергей Фурсенко — раньше.

Рибалта начал свою деятельность с того, что осенью 2018 года подписал итальянского игрока Клаудио Маркизио в качестве свободного агента. За него не пришлось никому платить, так как контракт Маркизио с «Юве» истек, но с учетом бонусов его контракт с клубом из Петербурга тянул на €4 млн в год. То, что полузащитник травмирован и не может играть, как-то упустили из виду. Маркизио провел за «Зенит» девять матчей, контракт через год расторгли, «Зениту» пришлось платить легионеру неустойку. Можно представить, какой головной болью стало приобретение игрока для Сергея Семака, который только возглавил «Зенит» и вынужден был разбираться с наследием предыдущих тренеров-неудачников (Мирча Луческу, Роберто Манчини) и показывать результат.

Зато зимой 2019-го клуб из Петербурга провернул отличную сделку: продал в ПСЖ аргентинского полузащитника Леандро Паредеса за €40 млн. Купили его в эпоху тренера Манчини за 23 млн. Правда, как утверждают источники “Ъ”, Хавьер Рибалта большой роли в трансфере не играл. В «Зенит» пришел запрос насчет Паредеса из ПСЖ, сделку по его продаже вел другой менеджер, за что ему выписали в клубе приличную премию.

На деньги, вырученные с продажи аргентинца, «Зенит» приобрел той же зимой колумбийца Вильмара Барриоса, украинца Ярослава Ракицкого, иранца Сердара Азмуна. Сумма каждого трансфера в отдельности не превышала €15 млн, а эффект почувствовался сразу: «Зенит» весной 2019-го выиграл чемпионство, новички отлично вписались в состав. В заслугу Рибалте можно поставить покупку Барриоса. Его можно в будущем с выгодой продать. Как и Азмуна. Но иранского форварда «Зениту» предложил казанский «Рубин», где раньше играл Семак. Что касается Ракицкого, то его приобретали с помощью помощника главного тренера «Зенита» Анатолия Тимощука, с которым Ярослав вместе играл за сборную Украины.

Самый громкий трансфер в эпоху Рибалты был совершен летом 2019 года. «Зенит» купил у «Барселоны» бразильца Малкома за €40 млн. И тут роль Рибалты, как говорят, была сопроводительной. Решение о сделке принималось на более высоком уровне. Трансфер не оправдал себя: Малком чаще лечится, чем играет, провел за «Зенит» далеко не всегда полных 34 матча, забил пять голов. Правда, в то лето клуб совершил несколько удачных сделок: купил Вячеслава Караваева, Алексея Сутормина, бразильца Дугласа Сантоса. А главное, трудоустроил в другие клубы целую группу игроков, которые были не нужны Семаку. Большинство ушли на те же зарплаты в «Сочи». Насчет них, конечно, договаривались без участия Рибалты. Его функции в «Зените» были размытыми и не всем понятными. Хотя он, когда приходил, говорил, что будет заниматься и клубной академией, и другими вопросами, которые должен решать спортивный директор.

Это нельзя поставить испанцу в вину. Как он мог, к примеру, сохранить для «Зенита» Александра Кокорина, как хотел того Семак? Судьбой этого футболиста занимались руководители иного ранга. Рибалта участвовал в трансферах хорвата Деяна Ловрена, которого приобрели за €12 млн у «Ливерпуля», и бразильца Вендела, купленного у португальского «Спортинга» за €20 млн. Правда, Ловрен не слишком оправдывает доверие — многим больше нравился серб Бранислав Иванович, вместо которого купили хорвата. А про Вендела говорят, что это не тот игрок, который был нужен Семаку. Купили, дескать, «для обоймы». И вообще тренер «Зенита» все время говорит о том, что для Лиги чемпионов нужно другое усиление. В этом турнире «Зенит» при Рибалте не выходил из группы, зато в России выигрывал чемпионат, Кубок, Суперкубок.

В этом смысле работа Хавьера Рибалты на посту спортивного директора выглядит успешной. Но, как говорят, выиграть титулы в России и купить за такие деньги игроков, тем более не самых нужных, можно было и без него. Работа менеджера оплачивалась в «Зените» щедро: €1 млн в год плюс премии, если верить источникам. В чем она заключалась, все меньше было понятно. И сам Рибалта это понимал. Наверное, поэтому и попросил отпустить его за несколько месяцев до окончания контракта. Хавьеру — 40 лет, он полон амбиций, хочет самореализации.

На смену Рибалте прочат Андрея Аршавина, бывшего игрока «Зенита». Сейчас он занимает в клубе пост директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам. Андрею скоро исполнится 40. Он хорошая кандидатура. Хотя и говорит, что ему пока рано. Есть версия, что «Зенит» снова позовет на пост спортивного директора иностранца. Но в любом случае данная должность будет сохранена — об этом клуб уже заявил.

Кирилл Легков