«Яблоко» отдаст приоритет федеральному списку кандидатов на выборах в Госдуму

Партия «Яблоко» на выборах в 2021 году планирует отдавать приоритет федеральному списку кандидатов, сообщил зампредседателя партии Иван Большаков. Во второй день XXI съезда партии он и председатель партии Николай Рыбаков рассказали о некоторых аспектах предстоящей избирательной кампании в Госдуму.

«Все мы должны работать на одну большую команду, на то, чтобы наша партия смогла пройти в Госдуму, а не тянуть одеяло на себя каждый в своем одномандатном округе»,— заявил господин Большаков (цитата по сайту партии). При этом в округах партия готова выдвигать своих партнеров из других демократических организаций, отдельных демократических политиков, правозащитников и гражданских активистов.

Господин Рыбаков заявил, что главная цель работы — создание в Госдуме единственной серьезной демократической оппозиционной фракции в результате выборов. Другой важной задачей является выдвижение кандидата на пост президента на следующих выборах.

«Мы считаем политически, этически и мировоззренчески неприемлемыми какие-либо союзы со сталинистами, националистами, фашистами, расистами, империалистами, милитаристами, ксенофобами, иными левыми и правыми радикалами,— заявил председатель партии.— Мы рассматриваем все парламентские партии как одну партию Владимира Путина. Сотрудничество с ними для нас также невозможно». Николай Рыбаков отметил, что «Яблоко» готово к согласованию кандидатур в одномандатных округах, но после окончания регистрации кандидатов.

В первый день съезда партия приняла пакет ключевых предложений по реформе организации. Ранее ее руководство называло проводимую реформу самой масштабной за время существования «Яблока».

Как заявлял председатель «Яблока», в результате изменений партийный устав обновится на три четверти. После выборов в Госдуму партия намерена рассмотреть вопрос о введении института «совета старейшин». Ранее именно это нововведение вызывало в партии больше всего споров.

О реформе партии читайте в публикации “Ъ” «В "Яблоко" возьмут сторонников со стажем».