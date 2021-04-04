Съезд «Яблока» принял пакет предложений по реформе партии

В первый день съезда партия «Яблоко» приняла пакет ключевых предложений по реформе организации. Ранее руководство партии называло проводимую реформу самой масштабной за время существования «Яблока».

Принятые поправки:

общепартийное предварительное голосование на выборах председателя партии (обязательное) и на выборах председателей региональных отделений (опционально);

праймериз кандидатов на выборах всех уровней (опционально);

общепартийная дискуссия, в которой участвуют все члены партии;

регистрация сторонников, которые смогут принять участие в праймериз;

введение испытательного срока (1 год) при вступлении в партию;

рекомендации двух действующих членов партии (стаж от трех лет) при вступлении в партию нового человека;

партийный арбитраж стал конечной инстанцией при оспаривании исключения из партии, теперь он может отменить исключение (ранее только рекомендовать);

упрощение создания внутрипартийных фракций.

Для утверждения поправок были необходимы голоса не менее двух третей делегатов съезда. Другие поправки будут рассмотрены на следующем этапе съезда, который пройдет после выборов в Госдуму.

О разработке концепции внутрипартийной реформы стало известно в декабре 2020 года. Большую часть нововведений партия планировала принять во время съезда 3 и 4 апреля 2021 года. Как заявлял председатель «Яблока» Николай Рыбаков, в результате изменений партийный устав обновится на три четверти. После выборов в Госдуму партия намерена рассмотреть вопрос о введении института «совета старейшин». Ранее именно это нововведение вызывало в партии больше всего споров.

О реформе партии — в материале “Ъ” «В "Яблоко" возьмут сторонников со стажем».