МФО удлиняют клиентов Микрозаймов выдается все меньше, но на больший срок и в проверенные руки

Объем выданных микрофинансовыми организациями (МФО) займов за 2020 год незначительно вырос при заметном снижении количества ссуд. Это привело к увеличению среднего чека. Причиной стали ужесточение скоринга в период пандемии и приток банковских клиентов, заинтересованных в более длительных и больших займах. В 2021 году заметного роста среднего чека участники рынка уже не ждут: на фоне снижения доходов населения МФО проводят консервативную политику, отдавая предпочтение проверенным клиентам.

СРО «МиР» (объединяет крупнейших игроков микрофинансового рынка) опубликовало данные о деятельности микрофинансовых компаний в 2020 году. По итогам года члены СРО «МиР» выдали физлицам займов на сумму 267,3 млрд руб., что на 3% больше, чем годом ранее. Одновременно сократилось количество выданных займов — с 22 млн в 2019 году до 21 млн в 2020-м. Таким образом, средний чек за год увеличился почти на 8%, до 12,7 тыс. руб. Резкий рост среднего размера займа произошел в четвертом квартале и достиг почти 16 тыс. руб. (5,1 млн займов на 81,5 млрд руб.). Годом ранее средний чек составлял около 12,4 тыс. руб. (5,5 млн займов на 68 млрд руб.).

Участники микрофинансового рынка объясняют рост концентрацией на повторном привлечении и выдаче долгосрочных займов. По словам президента СРО «МиР» Эльмана Мехтиева, рост среднего чека связан с тем, что компании ужесточили скоринг для новых клиентов. Кроме того, растут сегменты, высвобождающиеся из банковского бизнеса с соответствующим более крупным чеком, отмечает гендиректор МФК «МигКредит» Олег Гришин.

Усилия игроков сейчас нацелены на увеличение средних чеков и на то, чтобы кредитный портфель в рублях снижался минимально, говорит управляющий партнер «Финбриджа» Леонид Корнилов: «Если раньше кредитная политика была направлена на то, чтобы ограничивать рост чеков, повышая оборачиваемость портфеля, то сейчас выпускают более длинные продукты с высоким чеком. Этому способствует и политика регулятора, который мотивирует кредиторов отказываться от высокорисковых займов».

Организации сделали ставку на кредитовании повторных заемщиков, в платежеспособности которых они уверены, по этой причине и вырос объем выдачи при снижении количества — МФО могли позволить одобрить повторным клиентам большую сумму, чем новому, описывает ситуацию на рынке гендиректор финансового маркетплейса «Юником24» Юрий Кудряков.

В прошлом году заемщики в среднем хотели получить 40 тыс. руб., однако средняя выдаваемая сумма не превышала 15–16 тыс. руб. Население уже перешло от сберегательной модели поведения, которое демонстрировало большую часть 2020 года, к потреблению товаров и услуг, замечает гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. Поэтому интерес граждан к среднесрочным, более крупным займам сегмента, особенно на фоне сдержанного банковского кредитования, будет расти, заключает он. В результате увеличится и доля долгосрочных займов в МФО.

Вместе с тем дальнейшего взрывного роста среднего чека ожидать не стоит, его величина сохранится на текущих значениях, считает Эльман Мехтиев. Доходы населения падают, качество заемщиков снижается, компании работают над сохранением качества кредитного портфеля в текущих экономических условиях, добавляет он. В этом году Юрий Кудряков ожидает, что МФО сохранят политику консервативного кредитования и портфель будет расти за счет проверенных клиентов. Тем не менее, аналитический центр МФК «Займер» (см. “Ъ” от 12 февраля) оценивал, что в 2021 году объем выдачи займов МФО может увеличиться на 15–20%.

Полина Трифонова