Изменение климата привело к снижению общей факторной производительности сельского хозяйства на 21% с 1960-х годов. Об этом говорится в исследовании Корнеллского университета, которое было проведено при поддержке Минсельхоза США. Такое падение эквивалентно росту производительности за последние семь лет, утверждают ученые.

Корнеллский университет — один из крупнейших вузов США. Он входит в Лигу плюща, которая известна высоким качеством образования. Университет был основан в 1865 году. Его кампусы находятся в Итаке (штат Нью-Йорк), в Нью-Йорке и в Катаре.

«Сельскохозяйственные исследования способствовали росту производительности отрасли, однако историческое влияние антропогенного изменения климата на этот рост не было определено»,— говорится в исследовании, которое опубликовано в журнале Nature Climate Change.

Ученые отмечают, что сокращение производительности сельского хозяйства выше в теплых регионах — Африке, Латинской Америке, странах Карибского бассейна (24–34%).

ООН в марте предупредило об угрозе острого голода в 20 странах из-за нехватки продовольствия. В зоне риска — 34 млн человек. ООН утверждает, что голод вызван конфликтами и «подпитывается климатическими потрясениями и пандемией».

О проблеме изменения климата — в материалах “Ъ”.