Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca

Нидерландские муниципальные центры здравоохранения полностью прекратили использование вакцины от коронавируса британско-шведской AstraZeneca, сообщает NL Times. Этот шаг был предпринят после консультации с Минздравом и Агентством общественного здравоохранения страны. Ранее было принято решение прекратить вакцинацию людей в возрасте до 60 лет.

Нидерланды решили приостановить использование вакцины после пяти новых сообщений о побочных эффектах у женщин в возрасте от 25 до 65 лет. «Главный вопрос заключается в том, появляются данные осложнения после прививки или они имеют место еще до вакцинации»,— заявил министр здравоохранения Нидерландов Хуго де Йонге.

До этого несколько европейских стран временно отказались от применения AstraZeneca в связи со случаями тромбоза после прививок. Разработчик препарата, Всемирная организация здравоохранения и Европейское агентство лекарственных средств заявили о безопасности вакцины, после чего некоторые страны возобновили ее использование.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Отказ от AstraZeneca стал вирусным».