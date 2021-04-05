Клубы не прижились на экранах

Пандемия помогла увеличить обороты фитнес-платформам, исходно задуманным онлайн, но у классических клубов заработать на дистанционных продуктах в итоге не получилось. Интерес к их онлайн-программам, возникший год назад в ходе локдауна, оказался мимолетным. Участники рынка рассчитывают на вторую волну внимания после того, как россияне удовлетворят отложенный спрос на офлайн-занятия. Спровоцировать ее может экономический спад: стоимость дистанционных занятий ниже, чем обычных. Однако у клубов, многие из которых запускали онлайн-программы бесплатно для поддержки клиентов во время ограничений, могут возникнуть сложности с монетизацией.

Спрос на онлайн-тренировки за год вырос на 20%. Такие данные в своем исследовании приводит онлайн-платформа для тренировок Motify, сравнивая показатели марта с аналогичным периодом 2020 года. Сооснователь Motify Руслан Гафуров связывает динамику с пандемией: с марта 2019 года к марту 2020 года спрос рос только на 3,5%. Онлайн действительно получил широкое развитие на рынке фитнеса в период локдауна прошлой весной. По оценкам Национального фитнес-сообщества (НФС), около 80% клубов год назад запустили собственные онлайн-программы. Но если в первые две недели интерес к ним был очень высок, то затем количество просмотров стало снижаться, отмечают в НФС.

По расчетам Ассоциации операторов фитнес-индустрии, сейчас на онлайн приходится только 5% программ фитнес-клубов. Президент организации Ольга Киселева говорит, что весной прошлого года рынок ждал, что фитнес «уже не будет прежним» и все офлайн-тренировки будут сопровождаться онлайн. Но в итоге получить интернет-аудиторию клубам так и не удалось, и многие свернули онлайн-программы.

Президент НФС Елена Силина соглашается, что самостоятельным бизнесом продукт пока не стал, а скорее выступает как инструмент для «экстренных ситуаций» — командировок, отпусков и пр. Директор по фитнесу X-Fit в России Ирина Троска рассказывает, что в марте онлайн тренировались только 0,7% клиентской базы сети. Основательница Orange Fitness и City Fitness Анастасия Юсина отмечает, что в период ограничений формат привлек внимание потребителей, но так и не отнял существенную долю рынка. Она считает, что потенциально заниматься онлайн будет не более 5% аудитории.

Госпожа Троска объясняет снижение популярности онлайн-тренировок тем, что россияне соскучились по офлайн. Однако она полагает, что онлайн-фитнес продолжит развиваться в качестве самостоятельного продукта. По оценкам Ольги Киселевой, онлайн-тренировки могут забрать 7–10% аудитории. Руслан Гафуров рассчитывает на рост спроса на дистанционные тренировки на 20%, во многом за счет эффекта низкой базы: «Рынок онлайн-спорта исходно не был супербольшим, но начинает расширяться».

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает закономерным то, что бизнес профильных онлайн-фитнес-платформ на фоне пандемии оказался более успешным, чем дистанционные форматы обычных клубов: «Последние не были готовы, их программы и тренеры нуждались в адаптации». Эксперт не сомневается в дальнейшем росте аудитории онлайн-формата. «Во-первых, такие занятия намного дешевле, чем посещение фитнес-клуба, во-вторых, квалификация офлайн-тренеров в бюджетных сетях заметно снизилась»,— поясняет он. Этот же аргумент приводит Руслан Гафуров, поясняя, что офлайн сложно найти занятие за 400 руб. В целом средний чек на Motify при покупке абонемента за год вырос на 36%, до 3 тыс. руб. Ольга Киселева говорит, что стоимость онлайн-тренировки в три-четыре раза ниже стандартного персонального занятия в клубе.

Но у офлайн-клубов могут возникнуть сложности с монетизацией онлайн-занятий. Елена Силина отмечает, что исходно многие онлайн-продукты у клубов были бесплатными: стояла задача удержать клиентов, повысив лояльность, а не получить дополнительный доход. «Пока монетизировать онлайн-тренировки получилось у единиц, это принесло им всего 1–2% выручки»,— говорит она. Госпожа Силина допускает, что в дальнейшем клубы начнут зарабатывать и на этом продукте за счет оплаты непосредственно тренировок или рекламы производителей спортивных товаров. Но во втором случае число просмотров должно начинаться от 500 тыс. в месяц.

Александра Мерцалова