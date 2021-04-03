В Барнауле сторонника украинских националистов арестовали по делу о подготовке терактов

В Барнауле на два месяца арестовали 20-летнего местного жителя, задержанного за подготовку терактов по заданию украинской националистической организации «Этническое национальное объединение» (ЭНО). При обыске в доме мужчины нашли взрывчатое вещество.

«По ходатайству следователя УФСБ России по Алтайскому краю в отношении жителя Барнаула, 2000 г. р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.3 УК России (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), Центральным районный судом г. Барнаула избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца»,— приводит ТАСС сообщение пресс-службы управления ФСБ по Алтайскому краю.

Мужчину задержали вчера, 2 апреля. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Во время обысков сотрудники ФСБ изъяли взрывчатое вещество, инструкции по его изготовлению, экстремистскую литературу, а также средства коммуникации, «содержащие фотоматериалы разведки объектов преступных посягательств, направленные им украинскому "куратору"».

Ранее сообщалось о связах с этим националистическим движением Евгения Манюрова, устроившего стрельбу на Лубянке в декабре 2019 года. Позднее ЭНО опровергло принадлежность стрелка к организации.

Подробнее — в материале “Ъ” «В "лубянском стрелке" усмотрели националиста».