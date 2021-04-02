В Барнауле сторонника украинских националистов задержали за подготовку терактов

В Барнауле задержан 20-летний местный житель, сообщила ФСБ России. По версии спецслужбы, молодой человек по заданию украинской националистической организации «Этническое национальное объединение» (ЭНО), планировал совершить акции «прямого действия» в отношении объектов массового скопления мусульман, а также органов государственной власти.

«Задержанный признается в инкриминируемом преступлении. Согласно полученным показаниям, в феврале 2021 года он инициативно вышел на контакт с представителем ЭНО в связи с недовольством государственной политикой в сфере миграции. В начале марта ему было дано задание о подборе объектов покушений и направлении фотоотчета, а впоследствии получено указание совершить поджог, либо иные устрашающие население действия»,— говорится в сообщении ФСБ.

Дело возбуждено по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Во время обысков сотрудники ФСБ изъяли взрывчатое вещество, инструкции по его изготовлению, экстремистская литература, а также средства коммуникации, «содержащие фотоматериалы разведки объектов преступных посягательств, направленные им украинскому "куратору"».

Ранее сообщалось о связах с этим националистическим движением Евгения Манюрова, устроившего стрельбу на Лубянке в декабре 2019 года. Позднее ЭНО опровергло принадлежность стрелка к организации.

Подробнее — в материале “Ъ” «В «"лубянском стрелке" усмотрели националиста».