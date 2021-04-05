В 2020 году рынок вагоностроения сжался почти на треть под влиянием спада спроса и сформировавшегося профицита вагонов. Как вагоностроители работают в этих условиях и какие планы строят, “Ъ” рассказал вернувшийся после двухлетнего перерыва на пост замгендиректора «Уралвагонзавода» (УВЗ) по гражданской продукции Борис Мягков, о назначении которого концерн объявит сегодня.

— Насколько обеспечен УВЗ контрактами по части вагоностроения?

— Вопросы загрузки производственных мощностей «Уралвагонзавода» были поручены мне в сентябре 2020 года. За это время было выпущено более 10 тыс. вагонов и заключен ряд контрактов. Текущий уровень загрузки я могу оценить как высокий, ориентируемся на 15 тыс. вагонов по этому году.

— Каковы финансовые результаты по гражданскому дивизиону по итогам 2020 года и ожидания на 2021 год?

— Результаты 2020 года по реализации гражданской продукции полностью соответствуют плановым показателям — это порядка 40 млрд руб. В 2021 году, я надеюсь, мы оборотов не снизим, нам удалось не уронить цены на подвижной состав, поэтому ожидания у нас позитивные.

— Профицит вагонов на сети, по оценкам участников рынка, носит долгосрочный характер, и спрос не вырастет в ближайшее время, если его не стимулировать искусственно. За счет каких мер планирует выживать гражданский дивизион УВЗ?

— Профицит, действительно, существует, и естественное выбывание вагонов по сроку службы в ближайшие годы будет минимальным. В этой ситуации сложно рассчитывать на большие заказы, но мы ориентируемся на производство техники, которая максимально эффективна для владельца по экономическим параметрам — скажем, способна везти больше груза. Такая техника будет пользоваться спросом и вытеснять из оборота устаревшие модели вагонов, которые станут неконкурентоспособны на определенных маршрутах. Даже при профицитном парке спрос на такую технику будет. Кроме того, мы уделяем большое внимание фитинговым платформам, а также разработке и выпуску специализированного подвижного состава. УВЗ планирует значительную часть мощностей переориентировать на выпуск подвижного состава для перевозки универсальных контейнеров, это общемировая тенденция — будем ей следовать.

— Как продвигается обсуждение предложений вагоностроителей по мерам комплексной поддержки рынка, в том числе ограничения допуска на сеть новых вагонов на тележках старой конструкции?

— Это вопрос, скорее, к соответствующим министерствам и ведомствам. Мы по-прежнему считаем, что выпускать новые вагоны на устаревших тележках значит создавать пробки на сети. Поэтому по определенным, наименее эффективным видам подвижного состава ограничительные меры, на наш взгляд, давно назрели. Надеемся на положительное решение этого вопроса.

— Нужно ли, на ваш взгляд, вагоностроителям как-то координировать свое производство, чтобы избежать перенасыщения рынка? А если да, то можно ли это сделать без нарушений антимонопольного законодательства?

— Этот вопрос неоднократно обсуждался, но я думаю, что вагоностроителям пока еще только предстоит найти, проработать и предложить механизм, который, с одной стороны, будет рыночным, а с другой — будет соответствовать всем нормам законодательства.

— Как складывается ситуация с поставками металлургической продукции? Затронул ли УВЗ январский скачок цен?

— Да, конечно, этот удар мы ощутили. Отдельные виды металлопродукции сильно подорожали, и с последствиями нам сейчас приходится работать. Рынок вагонов сейчас низкий, говорить о повышении цен на нашу продукцию не приходится. Поэтому, конечно, приходится лавировать, чтобы сохранять финансовые показатели. Честно говоря, очень ждем улучшения ситуации с ценами на продукцию металлургов.

— Как вы оцениваете запрет ввоза колес и крупного вагонного литья из Украины?

— Сейчас дефицит колеса сменился существенным профицитом — это связано с серьезно увеличившимися производственными мощностями производителей колеса, со снижением общего выпуска вагонов в России, а также с большими размерами парка, находящегося в отстое, который тоже выступает своеобразным «донором». По литью сходная ситуация. Но, думаю, все это позволит всем участникам рынка быстро прийти к балансу спроса и предложения и справедливым ценам.

Интервью взяла Наталья Скорлыгина