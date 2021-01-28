Перрон остался

Железнодорожные машиностроители ожидают дефицита загрузки на фоне сокращения заказов со стороны ОАО РЖД. Речь идет о снижении закупок пассажирских вагонов и локомотивов, вызванном секвестром этого раздела инвестпрограммы холдинга. Но если на продажи пассажирского состава и тяги еще есть надежды с учетом возможности финансовой поддержки из бюджета, от покупателей грузовых вагонов ни производители, ни чиновники уже ничего хорошего не ждут: на рынке установился стабильный профицит мощностей при низком спросе.

В ходе прошедшего 27 января круглого стола в Совете федерации представители железнодорожного машиностроения пожаловались на сокращение закупки ОАО РЖД локомотивов и пассажирских вагонов. «Этот вопрос в основном поддерживается за счет инвестпрограммы ОАО РЖД, в которой в текущем варианте значительно сокращен объем инвестиций в эти виды техники,— пояснил замглавы Минпромторга Александр Морозов.— А ОАО РЖД в этих двух сегментах представляет фактически основной заказ». Сокращение расходов ОАО РЖД на локомотивы еще в конце прошлого года стало предметом оживленных обсуждений, вылившихся, в частности, в возрождение дискуссии о частной тяге (см. “Ъ” от 11 и 14 декабря 2020 года).

По мнению заместителя гендиректора ОАО РЖД Сергея Кобзева, в итоге «найден сбалансированный консенсус»: в 2020 году компания купила 570 локомотивов, по 500 локомотивов заявлено в инвестпрограмме на 2021–2024 годы, в 2025 году — 522 единицы. Основной приоритет отдан закупке локомотивного парка для Восточного полигона, пояснил он.

Машиностроители, однако, считают эти планы недостаточными. По словам директора по стратегическому маркетингу «Трансмашхолдинга» Кристины Дубининой, дефицит закупки вагонов Федеральной пассажирской компанией (ФПК, входит в ОАО РЖД) в 2021 году составит 359 единиц, закупки локомотивов ОАО РЖД — 78 единиц. Это приведет к потере 18,9 тыс. и 5,6 тыс. рабочих мест соответственно. Топ-менеджер говорит о необходимости «стабилизации финансового состояния ФПК» и ускорения темпов обновления локомотивного парка ОАО РЖД: «Мы предлагаем и активно с Минпромторгом работаем над тем, чтобы признать задолженность по субсидиям в регулируемом сегменте на 21,7 млрд руб., из которых 3,1 млрд руб.— это секвестрированные субсидии по тарифам 2020 года и 18 млрд руб.— дополнительный убыток в регулируемом сегменте в связи с падением пассажиропотока». Также необходимо компенсировать 5,5 млрд руб. выпадающих доходов от госрегулирования тарифов на перевозки в плацкартных и общих вагонах, считает госпожа Дубинина. Для ускорения обновления локомотивного подвижного состава, отмечает она, нужно дополнительное финансирование в размере 9,7 млрд руб.

Одновременно машиностроители ждут от ОАО РЖД долгосрочных договоров. «Основная задача — это формирование стабильного долгосрочного заказа на железнодорожную технику на внутреннем рынке, потому что, как показывает практика многих зарубежных компаний, нормальная доля экспорта — это 30–40%, а 60–70% заказа должно формироваться на внутреннем рынке»,— говорит Антон Зубихин, замгендиректора «Синара —Транспортные машины» (СТМ). Он подчеркнул, что еще 24 декабря 2020 года на заседании правительства было дано поручение по формированию долгосрочных договоров с предприятиями железнодорожного машиностроения.

В то же время на рынок грузовых вагонов уже никто в отрасли не рассчитывает. Присутствовавшие на совещании были единодушны в том, что существующие мощности (85 тыс. вагонов при реальном производстве в 2020 году 57 тыс. единиц) избыточны. В результате директор департамента развития секторов экономики Минэкономики Максим Колесников предложил разработать и утвердить единую методику определения потребного парка грузовых вагонов и проработать механизмы реализации их на экспорт.

Наталья Скорлыгина