Морская вода на черноморских курортах Кубани достигнет комфортных температур в начале июня

Температура морской воды на черноморских курортах Краснодарского края станет комфортной для плавания в начале июня. Об этом ТАСС рассказал начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера» Александр Колесник.

По его словам, активный прогрев моря начнется в конце апреля и начале мая, окончательно вода потеплеет к середине июля. Господин Колесник уточнил, что для этого нужна стабильная температура воздуха выше 20-22 градусов. В случае, если в мае будут идти дожди, то море будет прогреваться дольше.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, Балканский циклон движется в сторону юга России. Он проявит себя в начале следующей недели, принеся весенние ливни и ветер. Циклон сначала принесет непогоду в Крым, затем пройдет через Азовское море и выйдет дальше на Ростов и Волгоград, затронув Кубань. Наибольшее количество осадков ожидается на побережье — от Сочи до Новороссийска.

Наталья Решетняк