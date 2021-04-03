Балканский циклон принесет на Кубань весенние ливни и тепло

Балканский циклон движется в сторону юга России. Он проявит себя в начале следующей недели, принеся весенние ливни и ветер. Об этом рассказал ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Циклон сначала принесет непогоду в Крым, затем пройдет через Азовское море и выйдет дальше на Ростов и Волгоград, затронув Кубань. Наибольшее количество осадков ожидается на побережье — от Сочи до Новороссийска.

По словам метеоролога, неделя будет дождливой, но благодаря поступлению теплого средиземноморского воздуха температурные значения будут выше средних. На Кубани ожидается выше + 20 градусов.

Наталья Решетняк