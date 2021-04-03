Великобритания сообщила о семи погибших от тромбоза после вакцинации AstraZeneca

Семь жителей Великобритании, у которых образовались тромбы после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca, умерли, сообщило Агентство по контролю оборота лекарств и медицинских товаров (MHRA) страны. По данным регулятора на 27 марта, в стране было выявлено 30 случаев тромбоза среди привившихся AstraZeneca.

«Из 30 случаев к 24 марта включительно, семь, к сожалению, скончались»,— передает AFP сообщение MHRA. Агентство уточнило, что в 22 случаях был диагностирован тромбоз церебральных венозных синусов, который приводит к ухудшению оттока крови от головного мозга.

В марте несколько стран Европы приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи со случаями тромбоза после применения препарата. Разработчик препарата, Всемирная организация здравоохранения и Европейское агентство по лекарственным средствам заявили о безопасности вакцины, после чего некоторые страны возобновили ее использование. Позднее Германия, Нидерланды и Канада приостановили вакцинацию AstraZeneca среди пожилых людей.

О репутации AstraZeneca в Европе — в материале “Ъ” «Европа опоздала на прививку».