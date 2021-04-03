Власти планируют восстановить кардиоцентр Благовещенска после пожара не раньше 2022 года

Кардиоцентр в Благовещенске Амурской области, где накануне произошло возгорание кровли, будет отреставрирован не раньше 2022 года, сообщил начальник региональной госинспекции по охране объектов культурного наследия Виталий Ребизант. По его словам, до конца мая в здании планируется установить временную крышу. Господин Ребизант оценил затраты на реставрацию в десятки миллионов рублей.

Здание кардиоцентра 1908 года постройки является объектом культурного наследия регионального значения, сказал господин Ребизант. «Первоочередная задача сейчас — выполнить временную крышу, это планируется сделать до середины-конца мая. До конца года будет готовиться смета, проектная документация, только в следующем году начнутся реставрационные работы, на это потребуются десятки миллионов рублей»,— отметил он «РИА Новости».

Пожар на крыше кардиоцентра произошел утром 2 апреля, пострадавших не было. Восемь врачей центра провели операцию на сердце во время тушения пожара. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил представить врачей и пожарных к государственным наградам. Послеоперационный период у прооперированного пациента проходит стабильно, однако он находится в тяжелом состоянии, передает ТАСС сообщение регионального минздрава.