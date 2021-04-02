В Благовещенске врачи провели операцию во время пожара в кардиоцентре

В одной из операционных кардиоцентра Благовещенска в Амурской области, в котором ранее возник пожар, врачи провели операцию на сердце. Пожар локализовали, пострадавших нет. По данным МЧС, горела кровля здания.

«Один пациент и восемь человек операционной бригады находятся в корпусе, проводят операцию. Работают расчеты областного МЧС, лаборатория»,— написал мэр города Олег Имамеев в Telegram. По словам источника «Интерфакса», операция проводилась на открытом сердце, поэтому остановить ее было нельзя. Операция завершилась успешно, пациент и врачи эвакуированы.

Мэр сообщил, что из хирургического корпуса больницы эвакуированы 67 пациентов, 14 из них отправлены домой, 49 размещены в помещениях Амурской медакадемии, три человека — в областной больнице. Он уточнил, что пожар локализован, причины его возникновения выясняются. МЧС сообщило, что всего эвакуировано 120 человек.