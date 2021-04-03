Двоюродный брат Нурмагомедова победил в дебютном поединке в Bellator

Российский боец смешанного стиля (ММА) Усман Нурмагомедов одержал победу над американцем Майком Хэмелом в дебютном поединке в Bellator. Бой прошел в рамках турнира Bellator 255 в Анкасвилле в штате Коннектикут.

Победу по итогам трех раундов арбитры единогласно присудили Усману Нурмагомедову. Секундантом бойца был его двоюродный брат Хабиб Нурмагомедов.

На счету 22-летнего Нурмагомедова 12 побед и ни одного поражения. Хэмел выиграл семь боев, пять поединков он проиграл.

На профессиональном уровне в ММА Нурмагомедов выступает с 2017 года. Первых пять соперников победил досрочно. Выступал в разных промоушенах, в том числе Gorilla Fighting Championship, Brave, прошлый бой провел в Fight Nights. В октябре 2020 года подписал контракт с американской лигой Bellator.