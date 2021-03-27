Боевики захватили небольшой город на севере Мозамбика

Исламистские боевики захватили контроль над северным мозамбикским городом Пальма (население около 3 тыс. человек), сообщили AFP источники в силовых структурах. Недалеко от захваченного города располагается масштабный газовый проект с участием французской нефтяной компании Total и других международных энергетических компаний.

Боевики напали на город в северной провинции Кабу-Делгаду в среду, 24 марта, вынудив почти 200 человек, включая иностранных нефтяников, эвакуироваться из отеля Amarula, где они пытались укрыться. «Правительственные войска ушли из Пальмы, так что город взят»,— сказал один из источников в службе безопасности. Другой источник подтвердил, что боевики захватили город, хотя боевые действия в этом районе продолжаются.

Правительство после атаки в среду подтвердило факт нападения и заявило, что солдаты начали наступление, чтобы отбить у боевиков город. «Почти весь город был разрушен. Многие люди погибли»,— сказал агентству по телефону один из рабочих с газового проекта после эвакуации.

Республика Мозамбик — государство в Юго-Восточной Африке. По данным из открытых источников, в стране в настоящее время разворачивается мусульманское восстание, целью которого является превращение Мозамбика в исламское государство, управляемое по законам шариата.