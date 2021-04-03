«Синие». Как Дед Хасан пытался заполнить Урал преданными себе ворами

На территории Свердловской области исторически находилось большое количество тюрем и колоний. Свердловск, Нижний Тагил и ряд других областных городов в советское время отличались достаточно высоким уровнем доходов граждан и были привлекательны для криминальных элементов. Поэтому представителей уголовной среды, так называемых «синих» в области всегда было с избытком. О том, как воры в законе пытались поделить регион, сотрудники уголовного розыска рассказали для книги «Ловцы банд. Место встречи...», изданной “Ъ-Урал”.

Уголовный мир

В пятидесятые в криминальном мире Свердловска заправляли знаменитые воры Анатолий Черкасов (Черкас), Леонид Крылов (Лентяй), Юрий Семёнов (Малышка). В начале 1960-х они покинули город, и в дальнейшем свердловские милиционеры не давали закрепиться в городе авторитетным уголовникам.

Ситуация изменилась в конце 1980-х. В 1988 году пермский вор Николай Зыков (Якутёнок) «короновал» уроженца Североуральска Владимира Колупайло (Северёнок), а в 1991 году криминальный авторитет Аслан Усоян (Дед Хасан, убит в Москве в 2013 году ) — двух свердловчан Александра Хорькова (Хорь) и Алексея Заостровского (Заострёнок). В 1992 году был «коронован» Андрей Трофимов (Трофа).

Дед Хасан хотел максимально насытить Свердловскую область преданными себе ворами. Его родственник вор в законе Темури Мирзоев (Тимур Свердловский) пытался закрепиться в Екатеринбурге с самого начала 1990-х. Дед Хасан рассчитывал, что через Игоря Тарланова и Эдуарда Казаряна Тимур будет оказывать влияние на набирающих силу «центровых». Однако освободившийся осенью 1993 года из ЛИУ-51 Нижнего Тагила Тимур оказался слишком слабой фигурой для Свердловской области. Кроме того, время его выхода совпало с разгромом «центровых» и отъездом Казаряна за границу.

Банда "синих" (второй слева Андрей Трофимов) Фото: Книга «Ловцы банд. Место встречи...»

К этому моменту Хорь уже был убит. Согласно оперативной информации, в июле 1992 года, практически сразу после освобождения, его застрелил «центровой» Сергей Долгушин (Урий). Вернувшийся в город в середине 1992 года вор в законе Алексей Заостровский за короткий срок собрал сильную бригаду и взял под себя значительные активы. Но через год и он был убит в казино «Катариненбург». «Визовские» – основная уголовная сила города, и примыкавшая к ним группа Имьяминова (Бурмы) были ориентированы на Северёнка. После убийства Заострёнка к нему примкнула бригада Вейса (Немца) с Сортировки. Таким образом, Северёнок стал реальной криминальной силой в Екатеринбурге.

Темури Мирзоев (Тимур Свердловский), родственник Аслана Усояна (Деда Хасана), был «коронован» в Грузии в 17 лет. С конца 1980-х Дед Хасан пытался закрепить за ним Свердловскую область. Формально это было сделано, но все-таки серьезного влияния на криминальный мир Екатеринбурга Тимур не имел. Он усилил свои позиции в двухтысячных, особенно в последние годы перед смертью. С девяностых самым доверенным лицом Тимура в области был Владимир Соломенников (Солома). Тимур отличался крайне слабым здоровьем. Очевидец, у которого Тимур некоторое время жил в середине 1990-х, говорит, что он с трудом доходил до холодильника.

Период расцвета «синих» был недолгим. Уже в феврале 1995 года Северёнок скончался в московской больнице.

За последующие полгода «уралмашевцы» предприняли активную атаку на уголовный мир. Сразу после смерти Северёнка «уралмашевские» киллеры расстреляли Бурму. Вернувшийся из заключения Андрей Трофимов (Трофа) в июле 1995 года пережил покушение

Он предпочел вступить с «Уралмашем» в конструктивный диалог. В том же июле 1995 года при неудачной попытке взорвать Тимура Свердловского был задержан «уралмашевский» киллер, что позволило правоохранителям разгромить группу Курдюмова. Впрочем, острая необходимость в ней уже отпала — «Уралмаш» стал основной криминальной силой в городе. Началось встраивание оставшихся криминальных сил в политику, был образован общественно-политический союз «Уралмаш».

Андрей Трофимов (Трофа) — уроженец Свердловска. Стал вором в законе в 1992 году. В 1995 году через год после освобождения пережил попытку покушения. В последующие годы наладил диалог с «уралмашевцами». Совместно они не давали усилиться Тимуру Свердловскому и не пускали в область иные уголовные силы. В союзе с Мамедовым (Каро) вступил в острый конфликт с Дедом Хасаном, который вылился в публичную сферу после знаменитой сходки в сквере у оперного театра в 2004 году.

В начале 2000-х Дед Хасан, ставший одним из королей российского воровского мира, попытался вернуть свои позиции на Урале. На воровской сходке в гостинице «Большой Урал» он продавил решение о «раскороновании» Трофимова (Трофы) и Мамедова (Каро), лишив их статуса воров в законе. Хотя вскоре после этого главный противник перемен — лидер «Уралмаша» Александр Хабаров скончался в СИЗО, никто из приближенных к Хасану воров не смог поколебать криминальный баланс, сложившийся в городе.

Валерий Колупайло (Северёнок)

Северёнок родился в Североуральске в 1952 году. Статус вора в законе получил в 36 лет. С момента «коронации» и до смерти в 1995 году — самый авторитетный вор в Свердловской области. Дед Хасан предпринимал попытку ослабить Северёнка и укрепить Тимура. В конце мая 1992 года он вызвал Северёнка в Москву, где поставил ему в вину общение с «визовскими». По мнению Хасана, те нарушили «понятия», и вор в законе не должен был с ними сотрудничать.

Это была игра в стиле Деда Хасана. Во-первых, обвинения были надуманными; во-вторых, он предпочел забыть, что Тимур опирался на «центровых», лидеры которых отбывали наказание вообще не по «понятиям». В 1995 году здоровье Северёнка ухудшилось. Он уехал на лечение в Москву, где скончался от сердечной недостаточности. Есть версия, что ему помогли это сделать. После смерти Северёнка влияние уголовного мира на криминальную жизнь в городе значительно уменьшилось.

Из воспоминаний бывшего генерального директора газеты «Коммерсантъ-Урал» Сергея Плахотина:

— В 1993–94 годах вместе с моим школьным другом Алексеем Федорченко (сейчас известный кинорежиссер) мы торговали чем могли – от конфет до арматуры. Однажды появился некий юный хулиган, который завел беседу о крутости Северёнка и великом благе работы под ним за 25 %. Мы пошли за помощью к брату Алексея, Андрею Федорченко, который был серьезным каратистом еще с 1980-х. Он отправил нас в «Динамо», в клуб «Лотос». Договорились с ними на защиту за 10 %. На встречу с «северенковцами» в наш офис приехали ребята из «Лотоса» на семи-восьми машинах, но те не появились. После этого была назначена «стрелка» в кафе во Дворце спорта. От Северёнка приехали улыбчивый парень с перстнем на два пальца и юный хулиган, который нас пытался «прикрутить». Они слегка «понаезжали» на нас. На что мы им показали договор с «Лотосом», составленный, понятно, задним числом. На этом все и закончилось, хотя юный хулиган всю встречу грозно на нас смотрел и что-то бурчал. «Лотосу», кстати, мы так ни разу и не заплатили, как-то про нас забыли.

Криминальные группировки всегда пытались делить территорию железнодорожного вокзала Свердловска. На схеме позиция сил на начало 1990-х годов Фото: Книга «Ловцы банд. Место встречи...»

Из воспоминаний оперативника УБОП Олега Клюсова:

— Я тогда только пришел работать в УБОП. Вместе с Сергеем Рыбиным мы поехали в ресторан на Бардина. Там должна была пройти встреча Северёнка с кем-то из «Уралмаша». Мне дали дополнительную телогрейку, открыли капот и поставили перед машиной делать вид, что я копаюсь в моторе. Рыбин с начальником СОБРа Олегом Ковтуном сидели в машине сзади, так чтобы их не было видно снаружи. Приехал «уралмашевец» Сергей Воробьев и отдал людям Северёнка целую коробку денег.

Михаил Акопян (Крест, стоит второй слева) был близок к Владимиру Колупайло (Северенок, сидит первый слева) Фото: Книга «Ловцы банд. Место встречи...»

Дальше было самое интересное. В метре от меня на корточки садится какой-то наркоман — боевик из людей Северёнка — и спрашивает, что я так долго вожусь с машиной. Отвечаю: проблемы с аккумулятором. Он подходит к машине, открывает дверь и видит Рыбина с Ковтуном. Они ему: «Иди сюда». Он все понял и побежал через дорогу в сторону кафе «Рига». Ковтун дал команду СОБРу его задержать. Их машина как раз на другой стороне улицы стояла, а в ней здоровые парни под метр девяносто. Они выскочили и буквально закинули его в машину. Только был человек, и нет его. Проходит время. Выходит Северёнок, смотрит, ничего не понимает: послал человека, а он куда-то пропал. Мне хорошо запомнилось его недоуменное лицо. Северёнка тогда не приняли, зато в отдалении СОБР взял Сергея Воробьева после передачи денег.

«Визовские»

«Визовские» были самой серьезной криминальной силой в городе с середины 1980-х. После смерти в 1992 году Валерия Черепанова (Черепана) под контролем лидеров «визовских» Александра Беляева (Беляй), Владимира Шикунова (Самосвал), Валерия Плотникова (Плотник) оставались серьезные людские и финансовые ресурсы. С ними работала крупная бригада Имьяминова (Бурма), небольшие бригады менее крупных уголовных авторитетов. Во втором-третьем ряду «визовских» были Гарифулин, Кандыба (его однофамилец работал на Заостровского), Кустов, братья Султановы, Хищник.

Из-за особенностей менталитета и недостатка образования «визовские» с каждым днем все больше отставали от «центровых» и «уралмашевцев».

С освобождением Северёнка позиции «визовских» укрепились. На усиление Северёнка и «визовских» отреагировал «Уралмаш» — в 1994 году была совершена попытка взорвать Александра Беляева. После смерти Северёнка и расстрела Бурмы «визовские» заметно ослабели. В 1995 году милиционеры задержали за вооруженные грабежи бригадира «визовских» Кустова (Кустика) и членов его бригады Шихова, Луканова, Барашева, Галку и других. Визовские» в конце 1990-х практически отошли от криминала и перешли к легализации и сохранению активов. Александр Беляев скончался в 2000 году, занимая должность вице-президента мини-футбольного клуба «ВИЗ-Синара».

Из воспоминаний оперативника:

— «Синие» были, конечно, со своими тараканами, но стучали они точно меньше, чем те же «спортсмены». И еще запомнилось, «контора» (КГБ – ред.) в начале 1990-х сильно обложила Черепана и его ближних. Все квартиры были «просверлены» (прослушивались – ред.), нас привлекали по полной. Когда я слушал Шикунова (Самосвала), меня сильно зацепило его отношение к матери. Это была такая забота и любовь, что мне за свое невнимание к родителям стало стыдно.

Миша Акопян (Крест)

Андрей Трофимов (Трофа) в центре Фото: Книга «Ловцы банд. Место встречи...»

В 1990-х в уголовной среде было достаточно ярких личностей. Большим авторитетом пользовались братья Беньяминовы, Валентин Горловский, Слава Амбарцумян. Самой загадочной фигурой был Миша Акопян (Крест). Он достаточно быстро набрал криминальный вес, сблизился с Северёнком, имел многочисленную «боевку» и приносил в «общак» очень серьезные деньги. В середине девяностых Крест начал вести разговоры о своем намерении «короноваться». Он привлек внимание оперативников УБОП, которые решили более пристально проверить его биографию. Акопян демонстративно не скрывал своих высоких связей на родине, рассказывал про услуги, которые оказывал Армении.

Например, якобы он способствовал отправке из Германии в качестве помощи Армении более пятидесяти военных джипов. Демонстрировал часы, подаренные президентом Армении. Оперативники сделали запросы в самые разные ведомства. Из Минобороны пришла справка, согласно которой Михаил Акопян служил в элитной дивизии спецназа ВДВ и воевал в Афганистане, был дважды представлен к ордену Красной Звезды. Из суда пришла справка о том, что он работал народным заседателем и участвовал в вынесении реального приговора.

У оперативников сложилось стойкое убеждение, что Миша Крест является сотрудником армянской разведки, а внедрение в уголовную среду — попытка легализоваться. Часть информации, добытой оперативниками, каким-то образом попала в криминальный мир. Авторитет Креста значительно снизился.

Впоследствии он практически полностью растерял свои активы и влияние. Умер в 2006 году после многолетнего употребления наркотиков. Среди провожавших его в последний путь были замечены Овчина и Скиф.

Книга «Ловцы банд. Место встречи...»