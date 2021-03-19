Кишиневско-Брюссельская операция

В затяжном противостоянии прозападных и пророссийских сил в Молдавии наметился перелом. Президент Майя Санду, предложив кандидата на пост премьера, создала ситуацию, из которой ее оппонент — ориентирующийся на Москву экс-президент Игорь Додон — может лишь чудом выйти без потерь. Чуда господин Додон ждет уже 19 марта: в этот день Конституционный суд страны решит, имеет ли госпожа Санду право назначать главу правительства. Если ответ будет утвердительным, стороннику сближения с Россией можно засчитать поражение.

Обстановку на молдавском политическом фронте еще недавно можно было описать фразой «без перемен». Из ноябрьского сражения — президентских выборов — пророссийский Игорь Додон, проигравший прозападной Майе Санду, вышел тяжело раненным, но не полностью разгромленным. После того как госпожа Санду заняла тактическую высоту, выбив лидера Партии социалистов из здания администрации президента на центральном проспекте Штефана Великого, Игорь Додон закрепился на стратегическом плацдарме напротив АП — в парламенте.

Молдавия — парламентская республика, и расклад сил в законодательном органе сейчас не в пользу располагающего урезанными полномочиями президента. Благодаря крупной фракции социалистов и наскоро созданному альянсу с другими противниками Майи Санду господин Додон сохранил контроль над временным правительством республики. Временным, напомним, оно стало 23 декабря прошлого года — после того как ушел в отставку прежний премьер Ион Кику.

Главу государства это не устраивало с самого начала. Поэтому госпожа Санду добивается роспуска неудобного парламента. По закону это возможно, если депутаты дважды не утвердят новое правительство или не смогут назначить кабинет министров в течение трех месяцев. В первую атаку на парламент Майя Санду сходила 11 февраля: она выдвинула в премьеры свою ближайшую соратницу Наталью Гаврилицу, призвав не голосовать за нее. Призыв был услышан — кандидат получила ноль голосов, что и требовалось президенту, поскольку провалилась первая из двух попыток назначить правительство.

Но Игорю Додону и его социалистам выборы сейчас не нужны. Их рейтинг упал после прошлогоднего поражения, и быстро проведенные досрочные выборы легко могут обернуться провалом. Согласно проведенному месяц назад опросу «Барометр общественного мнения», за партию Игоря Додона, если выборы состоятся в ближайшее воскресенье, готовы проголосовать 16,2% избирателей, а из тех, кто определился — 26,6%. У поддерживающей Майю Санду партии «Действие и солидарность» результаты гораздо лучше: 29,6% и 48,6% соответственно.

Поэтому лидера социалистов устраивает сохранение на максимальный срок создавшегося статус-кво. Президент без опоры на правительство и парламентской поддержки не способен управлять страной и выполнять предвыборные обещания. Это, в свою очередь, не может не отразиться на популярности Майи Санду.

Чтобы помешать распустить парламент и одновременно не дать президенту назначить свое правительство, если во второй раз за его кандидата вдруг найдутся голоса, господин Додон с союзниками, рискующими в случае выборов оказаться за бортом парламента, предложили своего кандидата в премьеры — финансиста Марианну Дурлештяну. Президент, гласит законодательство, обязан внести на утверждение депутатов кандидата от большинства.

Это был бы неплохой контрудар, гарантировавший господину Додону и сохранение влияния, и нейтрализацию угрозы скорых выборов. Но 16 марта Марианна Дурлештяну внезапно отказалась идти в премьеры.

Входящий в ближний круг Игоря Додона депутат-социалист Влад Батрынча заявил, что на кандидата было оказано «давление из-за границы», явно намекая на поддерживающий Майю Санду Запад.

Как бы то ни было, но госпожа Санду тут же воспользовалась моментом и отсутствием нового кандидата от большинства. В день, когда Марианна Дурлештяну отошла в сторону, глава государства предложила назначить премьером лидера пропрезидентской партии «Действие и солидарность» Игоря Гросу.

Так создалась ситуация, угрожающая Игорю Додону проигрышем и в случае провала голосования за новое правительство, поскольку это будет вторая неудачная попытка, и в случае назначения господина Гросу премьер-министром. При последнем сценарии Майя Санду перехватит рычаги управления страной.

«Решение Санду о выдвижении Игоря Гросу премьер-министром загоняет Игоря Додона и его союзников в угол. Это еще не тупик, потому что им остается видимость свободы выбора: голосовать за Гросу или нет. Если проголосуют за Гросу, то вся полнота исполнительной власти окажется в руках людей Санду. Она полностью зачистит структуры от сторонников Додона и других политических и финансовых групп, оставив только собственных приверженцев. Если не проголосуют за Гросу, тогда досрочные выборы, которые Додон так хотел отсрочить на следующий год, все равно пройдут»,— анализирует ситуацию глава кишиневского Balkan-Centre Сергей Манастырлы.

При втором варианте, отмечает эксперт в беседе с “Ъ”, социалисты и Игорь Додон смогут хотя бы отчасти влиять на избирательную кампанию, поскольку нынешнее временное правительство частично остается под их влиянием.

Партия социалистов, окруженная неудобными для себя сценариями, пытается выйти из сложного положения при помощи Конституционного суда. В инстанцию уже направлено требование приостановить действие указа Майи Санду о выдвижении Игоря Гросу премьером, так как у большинства появился новый кандидат — нынешний посол Молдавии в России Владимир Головатюк. До назначения послом в конце прошлого года он был депутатом от Партии социалистов. Суд принял запрос к рассмотрению и ответит на него 19 марта. И социалистам остается надеяться только на то, что ответ будет не в пользу президента.

«Если Конституционный суд скажет, что приостанавливает действие президентского указа, есть шанс, что Додон пробьет своего кандидата на пост премьера. Если нет, ситуация решится в пользу Майи Санду»,— отмечает в беседе с “Ъ” глава ассоциации «За демократию участия» Игорь Боцан.

Между тем у внутримолдавского противостояния ярко выраженный геополитический контекст. Игоря Додона давно и открыто поддерживала Москва, а Майю Санду — Евросоюз и США. Поэтому проигрыш господина Додона будет воспринят и как проигрыш России, как это было на прошлогодних президентских выборах.

«Победа Майи Санду над Игорем Додоном обязательно будет победой Запада в Молдавии. Это обусловлено четкой, акцентированной поддержкой, которую западные политические лидеры и их дипломаты оказывали ей на протяжении избирательной кампании на пост президента, всего последовавшего за выборами институционального кризиса, во время передачи первых партий вакцины и так далее»,— констатирует Сергей Манастырлы.

Игорь Боцан, в свою очередь, уверен: если молдавскому президенту удастся переиграть пророссийского оппонента, ЕС разблокирует финансирование республики, что повысит шансы ее партии в случае досрочных выборов.

Сергей Манастырлы, впрочем, оговаривается: «России необязательно хоронить свои позиции в Молдавии вместе с политической карьерой Додона и рейтингами Партии социалистов. Необязательно становиться рядом с проигравшими, как бы того ни хотелось Додону и социалистам, чтобы разделить вместе с ними горечь поражения. Додон и социалисты проиграли в этом противостоянии Майе Санду и Западу. У России еще есть шанс сохранить достоинство и сберечь ту поддержку местного населения, которая еще есть, если Москва подтвердит, что Додон — это не Россия, а Россия — это многократно больше, чем Додон».

Владимир Соловьев