Авиамаршрут Краснодар-Сочи-Анапа планируют создать на Кубани

Власти Краснодарского края и руководство авиакомпании «ЮТэйр» обсудили возможность создания внутреннего маршрута Краснодар-Сочи-Анапа. Об этом в пятницу, 2 апреля 2021 года, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В настоящий момент в регионе существует авиарейс Краснодар-Сочи. Часть затрат перевозчика субсидируют за счет регионального бюджета. Однако, по мнению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, у жителей должна быть возможность комфортно добираться до побережья в летний сезон. «Например, доехать до Краснодара из отдаленных районов, а дальше полететь в Анапу или Геленджик», - отметил глава региона.

По словам гендиректора авиакомпании «ЮТэйр» Андрея Мартиросова, рейс между Краснодаром и Сочи становится более востребованным и субсидия на каждого пассажира ежегодно снижается.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, Росавиация запретила прямые авиарейсы из аэропортов Краснодарского края в Турцию и Великобританию.

Наталья Решетняк