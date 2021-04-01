С Кубани вылета нет

Оператор аэропортов Краснодар и Сочи заявил о миллионных убытках из-за запрета прямого авиасообщения с Турцией и Великобританией, который накануне ввела Росавиация. Перед этим оперштаб Кубани разрешил международные перелеты. Туроператоры и турагентства уже успели анонсировать продажу путевок на турецкие курорты, но теперь вынуждены искать альтернативу и предлагать транзитные маршруты. Эксперты полагают, что в решении об ограничении ряда авианаправлений, возможно, есть скрытые мотивы по удержанию туристов на кубанских курортах.



Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) запретило прямое авиасообщение с Турцией и Великобританией из 13 аэропортов России, включая Краснодар и Сочи. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на телеграмму ведомства. Рейсы в указанные две страны также не будут осуществляться из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Тюмени и Южно-Сахалинска. С чем связано решение, в телеграмме не сообщается. Перед этим 25 марта краевой оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о возобновлении с 1 апреля международного авиасообщения из аэропортов Краснодара и Сочи.

Из Краснодара сейчас есть единственный международный рейс — в Ереван.

“Ъ-Кубань” направил запрос в Росавиацию с просьбой объяснить запрет. В момент подготовки материала ответ не поступил.

Оператор аэропортов Краснодарского края — ООО «Аэродинамика» (ранее «Базэл Аэро») — отреагировал на новость, разместив комментарий в официальном телеграм-канале: «Это удар по всем — туроператорам, которые анонсировали чартерные программы в Турцию, авиакомпаниям, готовым запустить новые рейсы в Стамбул и Анталью, и аэропортам, которые без "международки" теряют миллионы». В сообщении также отмечено, что Турция является самым популярным направлением у жителей Краснодарского края, при этом в Великобританию, куда нет прямых рейсов из кубанских аэропортов, летают значительно меньше местных жителей.

«В чем причина закрытия, неизвестно. Наиболее вероятно, что решение связано с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу в самой Турции. В стране вводится комендантский час выходного дня. Ограничение будет действовать в течение священного месяца Рамадана — с 12 апреля до 12 мая. Что будет с остальными зарубежными направлениями, также неясно»,— говорится в сообщении «Аэродинамики».

Турагентства, которые успели прорекламировать туры в Турцию из Краснодара, вынуждены объясняться с клиентами из-за неожиданного изменения ситуации, искать альтернативу и предлагать транзитные маршруты.

«Мы настроились на вылеты из Краснодара, прорекламировали, а теперь вынуждены все отменять. Есть туристы, которые забронировали туры в Турцию на 2 апреля с вылетом из кубанской столицы. В результате пришлось организовывать перелет из Краснодара в Ростов-на-Дону»,—рассказала “Ъ-Кубань” руководитель турфирмы «Планета-Тур» Анна Горбачева. По ее словам, жители региона неохотно соглашаются на туры с вылетом из других аэропортов из-за дополнительного времени на дорогу. Что касается спроса на туры в Турцию, госпожа Горбачева отмечает, что он по-прежнему остается низким: «Люди все еще откладывают поездки. Но как только возобновятся вылеты из Краснодара, все полетят». По мнению генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, запрет на полеты в Турцию из части российских аэропортов, включая кубанские, приведет к сокращению турпотока в эту страну и увеличит количество желающих отдохнуть на курортах Краснодарского края. «Турция для кубанских курортов — основной конкурент, поэтому я не исключаю, что в решении о запрете прямого авиасообщения есть признаки конкурентной борьбы». По его словам, выездные туроператоры планировали в 2021 году турпоток в Турцию на уровне 2019 года — около 7 млн туристов. Вместе с тем амбициозные планы есть и у курортов Краснодарского края, которые рассчитывают в нынешнем сезоне принять максимальное количество туристов за последние пять — семь лет. «Конечно, влияние разных аэропортов на турпоток в Турцию разное. К примеру, влияние Краснодара незначительно по сравнению с Москвой, но в любом случае ограничение авиаперелетов из кубанских аэропортов снизит поток туристов в Турцию и увеличит в Россию»,— заключает господин Ромашкин.

Наталья Решетняк