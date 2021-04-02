Убыток РЖД в 2020 году составил 52,9 млрд рублей

ОАО РЖД получило в 2020 году 52,9 млрд руб. чистого убытка в связи с убыточностью пассажирского сегмента, следует из отчетности монополии по МСФО за 2020 год. Годом ранее компания получила прибыль в объеме 155,7 млрд руб.

EBITDA сократилась на 27%, снизившись с 576,9 млрд руб. до 420,7 млрд руб. Доходы холдинга к уровню 2019 года упали на 9,1%, до 2,28 трлн руб. Доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре снизились на 4,2%, но, если при сопоставлении вычесть выбывший в 2019 году «Трансконтейнер»,— на 2,2% при падении погрузки на 2,7%, подчеркивает ОАО РЖД. Доходы от пассажирских перевозок из-за пандемических ограничений сократились на 41,7%. Объем инвестпрограммы за год превысил 717 млрд руб. Чистый долг составил 1,61 трлн руб. против 1,44 трлн руб. годом ранее: его рост компания объясняет увеличением рублевого эквивалента валютных заимствований в условиях ослабления рубля. При этом ОАО РЖД подчеркнуло, что в долгосрочной перспективе сохраняет консервативный подход в части наращивания долговой нагрузки.

Наталья Скорлыгина