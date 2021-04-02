Цены на билеты «полетели» вниз

Сервисы по продаже авиабилетов, Минтранс и авиакомпании опровергли информацию о том, что перелеты внутри страны серьезно подорожали за два года. Ранее «Известия» со ссылкой на агрегаторы сообщали о том, что билеты в некоторые российские города, купленные в первом квартале этого года, дороже, чем в 2019-м, почти в два с половиной раза. Так, на 120% якобы выросла стоимость перелетов из Москвы в Набережные Челны, на 90% — в Томск, почти на 50% — в Чебоксары. При этом в Минтрансе увеличения цен не увидели и даже отметили снижение по ряду направлений внутри страны. Опрошенные “Ъ FM” агрегаторы подтверждают эту информацию.

По сравнению с 2019-м цены на некоторые направления, наоборот, снизились, говорит пресс-секретарь компании «Купибилет» Инна Пик:

«Авиакомпаниям в любом случае невыгодно повышать цены на рейсы, учитывая, что сейчас российские направления являются наиболее рентабельными. Они брали во внимание еще несколько позиций, которые тоже влияют на повышение цены, — например, глубину продаж, наличие мест. 2020 год считается выпавшим, люди летали не так часто. К примеру, покупка в январе на июнь для путешественника будет, естественно, гораздо выгоднее, чем в марте на апрель.

Сейчас по сравнению с 2019 годом, наоборот, есть снижение цены на популярные направления, куда россияне больше всего летают.

Это очень сложный механизм подсчета, который учитывает большое количество переменных. Колебание цены, возможно, но оно не настолько огромное, как было преподнесено. И, скорее всего, здесь большой люфт связан с тем, что не учитывалось значительное число переменных, которые могли бы повлиять либо на рост, либо на снижение цены».

В сервисе Biletix также отмечают снижение цены на внутренние перелеты по сравнению с 2019-м. Например, даже популярные направления из Москвы подешевели на 6-7%, подчеркивает директор по маркетингу Biletix Александр Мишин: «Если мы берем для сравнения даже 2019 год, то стоимость перелетов в 2021 году снизилась. Цена на полеты в Набережные Челны, Нижневартовск снизилась на 30% по сравнению с 2019 годом. По бизнес-направлениям сейчас летает меньшее количество людей, соответственно, авиакомпании переориентированы на те места, куда приходится основной турпоток, потому что с заграницей дела пока обстоят сложнее.

Условно открыты несколько стран, и масса туристов летит по внутренним направлениям. Авиакомпании переориентировались на них: все оформляют полеты в Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Казань и Краснодар. Туда можно оформить как бизнес-, так и туристическую поездку. В 2021-м самое популярное направление — это Сочи, Симферополь, где зафиксировано снижение цен на 6-7%. По сравнению с прошлым годом рост может быть: в этот период цены как раз очень серьезно просели, потому что все было закрыто, были запрещены перемещения между регионами России. Авиабилеты тогда подешевели как раз во второй половине марта-в первой половине апреля. Но некорректно сравнивать апрель прошлого года с апрелем этого года».

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В авиакомпании «Победа» тоже не повышали цены на билеты. Там отметили, что на некоторые направления тариф в первом квартале даже снизился по сравнению с 2019 годом — например, перелет из Москвы в Кемерово стал дешевле почти на 20%, а в Сургут — на 14%.

Ольга Сергиенко