Билеты перелетные

В этом году летний отдых россиянам обойдется дороже, чем обычно. Причем речь идет о путешествиях в любом формате. О росте цен сообщили сначала туроператоры, а теперь сервисы по продаже авиабилетов. Что изменилось и почему? Расскажет Алла Пугачева.

Впервые за долгое время, кажется, туроператоры воодушевлены: россияне активно планируют свои летние отпуска и покупают туры, даже несмотря на то, что цены на них растут. Теперь стало очевидно, что переплачивать придется и любителям самостоятельных путешествий. Сразу несколько сервисов по продаже авиабилетов сообщили об удорожании перелетов, в некоторых случаях в двукратном размере. Так работает динамическое ценообразование, поясняет пиар-директор сервиса Aviasales Янис Дзенис: «Когда много человек хочет куда-то полететь, к сожалению, нет возможности быстро увеличить количество провозных емкостей, и цена повышается.

По многим международным маршрутам она сильно выросла и по сравнению с 2020-м, и с 2019-м тем более. То, что раньше стоило 13 тыс. руб., сейчас стоит 26 тыс. руб.

Это, например, касается билетов в Дубай. То есть по популярным направлениям цена могла спокойно увеличиться в 2 раза, что и произошло с Центральной Азией, с нашими восточноевропейскими соседями».

Перелет из Москвы в Белоруссию и обратно сейчас стоит около 14 тыс. руб. против 7 тыс. руб. в 2019 году. Примерно та же картина с Грузией. А билет на Мальдивы подорожал на 36%, в Египет — на 29%. Цены на перелеты по России также немного выросли. В марте средний чек на самые популярные направления внутри страны составляет около 6 тыс. руб. — это на 9% больше, чем в пандемическом 2020 году. Но если смотреть динамику за два года, правильнее называть это коррекцией, отмечает пиар-менеджер сервиса Biletix.ru Григорий Луговой:

«Максимальный рост стоимости авиабилетов демонстрирует направление Москва—Минеральные Воды, она увеличилась на 48%. Москва—Сочи — на 47%, Москва—Ростов-на-Дону — на 39%. Однако стоит сравнить цены с 2019 годом. Ситуация выглядит абсолютно иначе: цены в Минеральные Воды из Москвы снизились на 7%, в Сочи — выросли только на 8%, а в Ростов-на-Дону, действительно, здесь мы видим достаточно большой рост — более чем на 40%».

Главный эксперт Института экономики, транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Федор Борисов называет рост стоимости на перелеты внутри страны эфемерным. Авиакомпании на этом почти ничего не зарабатывают, они уже год терпят убытки из-за ограниченного авиасообщения и ищут выходы из ситуации, говорит эксперт: «Авиакомпании используют динамическое ценообразование, предлагают ту цену, по которой у них летают полные самолеты. То есть речь не о том, что кто-то взял и использовал свое монопольное положение, загнал цену и летает пустым, возит по три человека, но за огромные деньги. Поэтому говорить о том, что здесь что-то происходит не рыночным образом или непонятно по каким причинам, было бы преувеличением».

Аналитики полагают, что нынешний рост стоимости — это еще не предел. Ближе к лету попытаются организовать свои отпуска россияне, которые не озаботились этим вопросом заранее. Из-за ажиотажного спроса цены и на туры, и на авиабилеты могут вырасти еще как минимум на 10%.