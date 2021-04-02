Кем был Мильенко Хркач

13 июля 1968 года в зрительном зале кинотеатра «20. Oktobar», под местом №6 в 16-м ряду, взорвалась самодельная бомба. Погиб один человек, получили ранения, в том числе серьезные, по разным данным, от 76 до 89 человек (школьница Магдалена Новакович потеряла ногу).

23 сентября того же года три самодельных взрывных устройства взорвались на белградском железнодорожном вокзале.

По обвинениям в этих преступлениях в начале июля 1969 года был арестован Мильенко Хркач. С 1969 по 1975 год суды четырежды выносили ему смертный приговор. Свою вину Хркач не признавал. За время заключения Хркач потерял половину веса, у него выпали все волосы и развились симптомы психического заболевания.

Сведения о дате и обстоятельствах его смерти противоречивы. По одной из версий, он был расстрелян 11 января 1978 года. По другой — скончался от естественных причин в конце 1977-го.

В СМИ независимой Хорватии неоднократно высказывалась мысль о том, что Хркач не был виноват в предъявленных ему преступлениях. Ранее эта идея была популярна в кругах хорватской политической эмиграции.