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В Каменногорске началось строительство ФОК с универсальным спортзалом за 117 млн рублей

В Каменногорске Выборгского района Ленинградской области начались работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом. Завершить строительство и ввести комплекс в эксплуатацию планируется в 2023 году.

Об этом сообщила пресс-служба правительства области. Сейчас на стройплощадке начались работы по устройству фундамента и водоотведению. С улучшением погодных условий планируется увеличить темпы объема работ. Отмечается, что строительство осуществляется в том числе на федеральные средства в рамках нацпроекта «Спорт — норма жизни».

Ранее “Ъ-СПб” писал о планах петербургских властей продать участок на берегу озера Сестрорецкий Разлив под строительство санатория.

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