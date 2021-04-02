В Каменногорске началось строительство ФОК с универсальным спортзалом за 117 млн рублей

В Каменногорске Выборгского района Ленинградской области начались работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом. Завершить строительство и ввести комплекс в эксплуатацию планируется в 2023 году.

Об этом сообщила пресс-служба правительства области. Сейчас на стройплощадке начались работы по устройству фундамента и водоотведению. С улучшением погодных условий планируется увеличить темпы объема работ. Отмечается, что строительство осуществляется в том числе на федеральные средства в рамках нацпроекта «Спорт — норма жизни».

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