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В Курортном районе может появиться еще один санаторий

Петербург планирует продать участок площадью около 2 га на берегу озера Сестрорецкий Разлив с расположенными на нем строениями. Торги пройдут на площадке Российского аукционного дома.

Как сообщается на сайте РАД, участок на Тарховском проспекте д. 46 подходит под строительство базы отдыха, других объектов рекреационного назначения. Начальная цена лота — 86,6 млн рублей.

По данным «Нового проспекта», с декабря 2013 года эта недвижимость находилась в управлении у ГБУ «Городская больница №40 Курортного района».

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