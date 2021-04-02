«Площадка» переехала в город В Ярославской области готовятся принимать экзамены на водительские права по новым правилам

С 1 апреля в стране и в Ярославской области, в том числе, изменились правила сдачи практической части экзаменов на водительские права. Теперь ученикам предложены не привычные «площадка» и «город», а выполнение необходимых маневров только в реальной городской среде. Кроме того, отменяются известные заранее экзаменационные маршруты. Теперь экзамен может проходить по любым дорогам в пределах утвержденного участка. В ГИБДД поясняют, что данные нововведения позволят исключить возможность заучивания дорог учениками, а также, позволят проверить приобретенные за время обучения навыки в условиях реального дорожного движения. Представители автошкол утверждают, что новшество не улучшит качество подготовки водителей и лишь добавит волнения и проблем ученикам.

С 1 апреля 2021 года в Ярославской области наряду с другими субъектами РФ вступили в силу изменения в правилах проведения экзаменов на право управления транспортными средствами. Новый административный регламент проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений был утвержден 20 февраля 2021 года. Нововведения касаются только практической части экзамена. Теоретическая часть, которая предшествует практической, осталась без изменения.

В пресс-службе регионального ГИБДД УМВД России “Ъ-Ярославль” рассказали, что ключевым изменением в новых правилах стала отмена, так называемой, «площадки». Раньше практический экзамен состоял из двух частей. Сначала ученика экзаменовали на специальной закрытой площадке. Затем он выезжал в город, где его умение управлять автотранспортом проверяли на заранее известных экзаменационных маршрутах. Теперь проверки первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена не будет.

«Изменением является проведение одного практического экзамена в условиях дорожного движения вместо двух, проводимых в настоящее время на закрытой площадке и в городе. Сотрудники Госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения»,— пояснили в пресс-службе.

Согласно новым правилам, будущему водителю, сдающему экзамен на категорию «В», необходимо будет выполнить четыре обязательных упражнения в реальных городских условиях. Три упражнения - «параллельная парковка», «заезд в бокс задним ходом» и «разворот в ограниченном пространстве» можно будет выполнять на городской улице с помощью имеющейся парковочной разметки или бордюра. Упражнение «старт с места на подъеме» может выполняться как на эстакаде, так и на наклонном участке улично-дорожной сети.

«Регламентом не предусмотрено определение конкретных мест выполнения маневров, поэтому они будут приниматься как на закрытых территориях, так и в условиях дорожного движения»,— уточнили в пресс-службе.

Также согласно новым правилам, отменяются обязательные экзаменационные маршруты. Вместо них появятся утвержденные перечни дорог и территорий, на которых будут проводиться практические экзамены. По какой конкретной дороге поедет ученик, заранее ему не будет известно.

В пресс-службе отметили, что это позволит исключить возможность заучивания дорог будущими водителями. По информации пресс-службы, перечень дорог в регионе для проведения экзаменов уже составлен и опубликован на официальном сайте ГИБДД. РФ.

В пресс-службе отметили, что есть еще одно принципиальное отличие от прежних правил сдачи экзамена на водительские права. С 1 апреля при проведении экзамена в автомобиле вместе с будущим водителем и автоинспектором может находиться наблюдатель. В качестве наблюдателей могут выступать, в частности, другие кандидаты в водители, ожидающие своей очереди на экзамен или же представители общественных организаций и автошкол. По данным пресс-службы, это поможет добиться повышения прозрачности экзамена, а также разрешать возможные спорные ситуации.

Житель Ярославля Иван Колышин, недавно сдававший на права, рассказал “Ъ-Ярославль”, что не видит смысла в отмене «площадки».

«Экзамен нужен для того, чтобы подтвердить свои навыки вождения. Какая разница, где эти навыки подтверждать, на обычной парковке в городе или на площадке?»,— отметил господин Колышин.

Он пояснил, что выполнение маневров в черте города может создать дополнительные проблемы обычным автомобилистам, в частности, на парковках, если вдруг при выполнении упражнения ученик заденет рядом стоящий автомобиль.

К тому же, по его словам, находящийся в автомобиле инспектор во время выполнения маневров учеником, будет лишний раз перестраховываться, чтобы не повредить служебный автомобиль.

«Если гаишники хотят больше пересдач, то легче увеличить количество кругов на площадке, а не переводить все в город, создавая этим дополнительные проблемы для всех»,— считает господин Колышин.

Он также отметил, что не видит особой разницы в замене конкретных маршрутов на утвержденные участки дорог.

«Были маршруты, сейчас будут участки дорог. Я думаю, что глобально ничего не поменяется, ученики будут также сдавать экзамены на тех же маршрутах, так как они удобны для инспекторов, на них есть все необходимое для проведения маневров»,— полагает Иван Колышин.

В Ярославской автошколе «76» рассказали “Ъ-Ярославль”, что, по их мнению, можно было обойтись без внесения изменений в действующие правила сдачи автоэкзаменов. По словам представителей автошколы, новые правила прибавят волнения сдающим экзамен, так как сдать экзамен на водительские права теперь станет сложнее.

«За дублирующими педалями теперь будут только инспекторы, скорее всего, они будут перестраховываться, и при малейшей возможности прекращать экзамен. Добавляет сложностей и отмена экзаменационных маршрутов»,— пояснили в автошколе.

В автошколе «Профавто» считают, что оценку данным изменениям давать пока рано, так как они еще не проверены на практике.

«Нововведения всегда пугают. Для начала надо посмотреть, как изменения работают в жизни, на практике»,— отметили в автошколе.

Дарья Сабаева