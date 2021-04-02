Платформа Rutube начала перезапуск

Видеоплатформа Rutube запущена в новом формате, сообщили ТАСС в компании. Теперь пользователи могут смотреть контент без регистрации, загружать видео через студию, создавать тематические плейлисты и монетизировать свой контент. Изменения продолжатся и в третьем квартале.

Сейчас библиотека контента насчитывает более 3 млн единиц. На платформе собраны контент федеральных каналов, видео крупных киностудий и авторов.

«Первые изменения затронули веб-версию сайта: полная переработка интерфейса, удобная навигация, новые цветовые решения и возможности управления контентом»,— говорится в сообщении. В ближайшее время пользователи смогут сами запускать стримы. В третьем квартале появится возможность продавать товары в прямом эфире и загружать подкасты.

«Газпром-медиа» закрыл сделку по консолидации 100% видеосервиса Rutube в конце 2020 года. «Газпром-медиа» уже был единственным владельцем Rutube — холдинг приобрел видеопортал в 2008 году исходя из оценки в $15 млн. В 202 году «Газпром-медиа» выкупил 50% ООО «Руформ» (управляет Rutube.— “Ъ”) у ООО «Солярис промо продакшн» Александра Карманова.