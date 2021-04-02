В Петербурге после длительной реставрации открываются Фонарные бани

После реставрации, начавшейся еще в 2014 году, на набережной Мойки в Санкт-Петербурге открываются исторические Фонарные бани. Первые посетители смогут попасть в них с 5 апреля.

Об этом рассказала «Бумага». С 5 апреля новый банно-оздоровительный комплекс заработает в тестовом режиме, а официальное открытие планируется на 23 апреля. В здании также будут работать бар и ресторан. В будущем управляющая компания планирует открыть на базе Фонарных бань музей банной истории Петербурга.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что Госстройнадзор Санкт-Петербурга признал незаконным снос исторического здания бани на Гаванской улице.