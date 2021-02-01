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Госстройнадзор: снос бани на Гаванской улице незаконный

Госстройнадзор Санкт-Петербурга назвал незаконными работы по демонтажу исторического здания бани на Гаванской улице, 5.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, застройщик не выполнил требования по подготовке проекта сноса, просто уведомив Госстронадзор о планируемом сносе объекта капитального строительства. 30 января ООО «Специализированный застройщик «Альфа» приступило к демонтажу, в нарушение требований законодательства.

Служба рассматривает вопрос о привлечении строительной организации к административной ответственности по ст.9.5 часть 1 КоАП РФ (выполнение работ без разрешения на строительство).

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