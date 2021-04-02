02 апреля, пятница
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний | все

Пресс релиз| все

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Санкт-Петербург занял второе место в рейтинге качества городской среды

Санкт-Петербург занял второе место в рейтинге по индексу качества городской среды, подготовленном федеральным министерством строительства и компанией ДОМ.РФ. Первое место получила Москва.

Об этом сообщил «Деловой Петербург». Санкт-Петербург набрал 249 баллов рейтинга из 360 возможных, что на 6 баллов больше показателя 2020 года. Отмечается, что второе место в рейтинге Петербург удерживает третий год подряд.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Санкт-Петербург возглавил событийный рейтинг российских регионов.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Проект

Экспертное мнение

Проект

Проект

Партнерские проекты

Конференции

Профиль пользователя