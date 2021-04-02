Санкт-Петербург занял второе место в рейтинге качества городской среды

Санкт-Петербург занял второе место в рейтинге по индексу качества городской среды, подготовленном федеральным министерством строительства и компанией ДОМ.РФ. Первое место получила Москва.

Об этом сообщил «Деловой Петербург». Санкт-Петербург набрал 249 баллов рейтинга из 360 возможных, что на 6 баллов больше показателя 2020 года. Отмечается, что второе место в рейтинге Петербург удерживает третий год подряд.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Санкт-Петербург возглавил событийный рейтинг российских регионов.