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Начинается отбор кандидатов на Строгановскую премию

Со следующего понедельника РОО «Пермское землячество» начинает сбор заявок на Строгановскую премию за 2020 год. Выдвижение кандидатур будет происходить до 5 сентября. Предполагается, что церемония награждения победителей может пройти в октябре.

В 2021 году премия будет присуждаться по шести основным номинациям:

— За честь и достоинство.

— За высокие достижения в общественной деятельности.

— За высокие достижения в экономике и управлении.

— За высокие достижения в науке и технике.

— За высокие достижения в области искусства и культуры.

— За высокие достижения в спорте.

Кроме этого, принято решение оставить номинацию, которая определяется общественным голосованием.

Строгановская премия была учреждена Пермским землячеством в 2005 году. Общественную награду присуждают пермякам за выдающиеся достижения, прославившие родной край и его жителей и получившие высокую оценку государственных органов, общественности и СМИ. Решение о присуждении премии принимает правление Пермского землячества. Победители определяются по нескольким номинациям, главная из которых — «За честь и достоинство».

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