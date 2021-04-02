В Ленобласти ликвидировано загрязнение Волхова в деревне Малое Чернавино

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области завершила работы по очистке акватории Волхова в деревне Малое Чернавино от нефтепродуктов. Загрязнение удалось локализовать и не дать разлиться по течению.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства области. Сообщения о разливе нефтепродуктов в Малом Чернавино возле затопленного теплохода «Академик Якутин» появились 31 марта. Аварийно-спасательная служба установила боновые заграждения и обработала воды сорбентом. В настоящий момент пробы воды с места разлива отправлены на лабораторное исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Источник загрязнения все еще достоверно неизвестен, но специалисты считают им затопленное судно.

Ранее сообщалось о еще одном случае разлива в Волхове нефтепродуктов. Наиболее вероятным его источником власти считают Новгородский порт.